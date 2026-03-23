Precio del gas LP en CDMX y EdoMex: ¿Cuál será el nuevo precio hasta el 28 de marzo 2026?

El precio del gas LP en la Ciudad de México y el Estado de México se mantiene como uno de los temas más buscados, sobre todo por su impacto directo en el gasto de las familias.

Para la semana que va hasta el 28 de marzo de 2026, ya se dieron a conocer los precios máximos que deberán respetarse en ambas entidades.

¿Cuánto cuesta el gas LP en CDMX?

De acuerdo con los precios publicados para esta semana, el gas LP en la Ciudad de México se mantiene con costos muy similares a semanas anteriores.

El precio promedio se ubica alrededor de:

10.06 pesos por litro

Hasta 18.9 pesos por kilogramo

Esto indica una ligera estabilidad en comparación con semanas previas, donde los cambios han sido mínimos.

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¿Cuánto cuesta el gas LP en el Estado de México?

En el Estado de México, los precios prácticamente replican los de la capital. Por lo que para esta semana:

El costo también ronda los 10.06 pesos por litro

Con precios por kilogramo cercanos a los 18.9 pesos

Sin embargo, es importante considerar que puede haber pequeñas variaciones dependiendo del municipio.

¿Subió o bajó el precio del gas?

Si se comparan las últimas semanas de marzo, el gas LP ha mostrado una tendencia estable, con variaciones de apenas centavos. Por ejemplo, en semanas anteriores el precio llegó a estar en 10.23 pesos por litro, por lo que el costo actual incluso refleja una ligera baja.

Esto se debe a los ajustes semanales que establece el gobierno para evitar aumentos bruscos en el combustible.

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¿Por qué el precio del gas LP cambia cada semana en México?

A diferencia de otros productos, el gas LP en México no tiene un precio fijo permanente. Cada semana, la Comisión Nacional de Energía establece precios máximos por región con base en factores como costos internacionales, transporte y distribución o condiciones del mercado.

Esto significa que el precio puede subir o bajar constantemente, aunque en los últimos meses se ha mantenido relativamente estable.