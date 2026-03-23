Plan B electoral se frena en el Senado por ajustes y desacuerdos

El Plan B electoral sufrió un freno inesperado en el Senado de la República. Ayer por la noche cuando se suspendió de última hora la reunión a la que habían convocado las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para este lunes a las 18:00 horas.

A través de una comunicación se informó que al dictamen se le estaban realizando ajustes de técnica parlamentaria.

Es decir, corrigiendo asuntos que van desde la redacción hasta contenido, pues de un plumazo, la primera mujer Presidenta, había eliminado la paridad en la integración de los gobiernos municipales.

La Consejería Jurídica tuvo que enviar un agregado a la reforma que ya habían enviado la Secretaria de Gobernación a la Cámara Alta.

No solo eso, en el tema de los regidores se establece que cada municipio tendrá desde 7 hasta 15, pero en el país hay 800 municipios que tienen entre 5 y 6 regidores, por lo que se tendría que contratar a más regidores y entonces los ahorros programados no se podrían concretar.

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Desacuerdos políticos frenan avance

El otro aspecto que tiene con el freno al Plan B electoral, es la falta de acuerdo con el Partido del Trabajo, este partido rechaza que desde la Constitución se empate la revocación de mandato con la elección federal del 2027.

El Plan B electoral permanece en revisión mientras se buscan consensos y se corrigen los aspectos señalados en el dictamen.

ahz.