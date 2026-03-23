Indaga FGR a director del IPN y extesorero por posible desvíos con una asociación civil

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva carpeta de investigación por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en los que esta vez estaría implicado su director, Arturo Reyes Sandoval, además del exsecretario de administración, Javier Tapia Santoyo, quien ya fue procesado.

Autoridades de la FGR confirmaron a Así las Cosas PM la integración de la indagatoria a partir de una denuncia recibida por integrantes de la Fundación Politécnico en la que se acusa que con la autorización de Sandoval se creó una asociación civil que desde el año pasado capta los pagos por concepto de cuotas y otros que realizan los miles de estudiantes de la institución.

Se trata, según lo reportado en las investigaciones, de la asociación civil Patronato Guinda y Blanco S.C., la cual es operada por los mismos denunciados y personas allegadas a ellos. Se estima que serían, al menos, 12 millones de pesos mensuales los que estaría recibiendo dicha asociación.

Dese 1996 y hasta julio del año pasado los recursos por conceptos de cuota que pagaban los más de 200 mil estudiantes del IPN, y otros apoyos, eran canalizados hacia la Fundación Politécnico, una organización no lucrativa y donataria autorizada que a su vez redirigía los recursos hacia proyectos en beneficio de la comunidad politécnica como becas estudiantiles.

En la denuncia, los representantes de la fundación advirtieron que en julio del año pasado el IPN firmó un convenio con otra asociación civil denominada “Patronato Corazón Guinda y Blanco” que implico que los recursos que eran canalizados a la referida fundación ahora sean enviadas a la nueva AC.

El problema, se refiere en la denuncia que dio pie a la indagatoria de la FGR, es que se trata de una asociación que opera de forma opaca y que en realidad está controlada por Sandoval y por el exsecretario de Administración Javier Tapia Santoyo, lo que les ha dado un dominio indebido sobre los recursos que provienen de los estudiantes,

Así las Cosas PM revisó en el padrón de donatarias autorizadas del SAT para verificar si Patronato Corazón Guinda y Blanco" está registrada y quien funge como su representante legal, sin embargo, dicha AC no aparece en el registro. Ello a diferencia de Fundación Politécnico que si está registrada en dicho padrón.

Como parte de las investigaciones, la fiscalía indaga que movimientos de asambleístas se habrían hecho en dicha asociación para, presuntamente, intentar ocultar la conexión o vínculo con los directivos del instituto. Se presume la posible comisión de conductas delictivas que van desde el uso ilícito de atribuciones hasta el peculado,

Lluvia de malos manejos

La indagatoria que la FGR integra por este caso a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción es la primer que liga directamente a Sandoval Reyes en posibles actos de corrupción, sin embargo, existen al menos otras cuatro indagatorias más por hechos irregulares que involucran a funcionarios o exfuncionarios de dicha casa de estudios.

El principal implicado en los múltiples manejos bajo sospecha es el exsecretario de finanzas del IPN, Javier Tapia Santoyo, quien fue designado en ese cargo por el propio Sandoval desde 2019, y ahí se mantuvo hasta noviembre del año pasado, cuando el mismo Sandoval lo cesó por instrucción e la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Entre los hechos irregulares se indaga la contratación aparentemente irregular de diversas empresas de limpieza a través de un presunto esquema de tráfico de influencias y sin la existencia de una competencia real y púbica de por medio,

Tapia, en específico, también es indagado desde hace varios años por posible enriquecimiento ilícito, luego de una denuncia recibida en su contra por la misma Secretaría Anticorrupción la cual encontró irregularidades en su patrimonio y el de su entorno.

Además de todo ello Tapia Santoyo ya fue acusado ante un juez federal y vinculado a proceso por su involucramiento previo en la adjudicación de contratos de salud a una red de empresas fantasma encabezada por la empresa Interacción Biomédica cuando este se desempeñaba como tesorero del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.

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