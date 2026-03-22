Alerta en San Luis Potosí: Detectan casos de gusano barrenador en mujeres adultas

Qué es la miasis y cómo evitar el gusano barrenador. Getty Images

Autoridades de salud confirmaron dos casos de miasis en San Luis Potosí, una enfermedad causada por el gusano barrenador que afecta tejidos vivos y puede provocar complicaciones graves si no se atiende a tiempo.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud estatal y análisis del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), las pacientes son dos mujeres adultas mayores, de 65 y 79 años, originarias de municipios de la región Huasteca. Ambas presentaban heridas en extremidades, lo que facilitó la infección.

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¿Qué es la miasis por gusano barrenador?

La miasis es una infección provocada por larvas de mosca que invaden heridas abiertas o tejidos vivos. Estas larvas se alimentan del tejido, generando lesiones dolorosas que pueden agravarse rápidamente si no se tratan.

Entre los principales síntomas están:

Dolor intenso

Inflamación

Secreción en la herida

Sensación de movimiento bajo la piel

Lesiones que no cicatrizan

El tratamiento consiste en retirar las larvas y atender médicamente la herida para evitar infecciones mayores.

Refuerzan vigilancia sanitaria en San Luis Potosí por gusano barrenador

Tras la confirmación de los casos, autoridades estatales y federales activaron un cerco sanitario en la región, con acciones coordinadas entre dependencias de salud y del sector agropecuario.

Las medidas incluyen:

Fumigación en zonas afectadas

Vigilancia epidemiológica

Campañas informativas para la población

También se ha detectado presencia del gusano barrenador en ganado de la región, lo que aumenta el riesgo de propagación si no se controlan los focos de infección.

Recomendaciones para prevenir contagios

Las autoridades hacen un llamado a la población, especialmente en zonas rurales, a tomar precauciones básicas:

Mantener heridas limpias y cubiertas

Evitar la exposición prolongada de lesiones

Reforzar la higiene personal

Acudir al médico ante cualquier síntoma

Aunque los casos en humanos siguen siendo poco comunes, la reaparición del gusano barrenador en México ha encendido alertas sanitarias en distintas regiones.

El objetivo ahora es contener su propagación y evitar más contagios, especialmente en poblaciones vulnerables.