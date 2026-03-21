Pemex confirma contaminación en el Río Seco por fuga de hidrocarburo tras explosión en la Refinería Dos Bocas

La fuga de hidrocarburos que provocó una explosión en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, también contaminó las aguas del Río Seco, a la altura de la Ranchería Limón, en Paraíso, Tabasco, confirmó este sábado Petróleos Mexicanos (Pemex).

Personal de la empresa paraestatal y de la Secretaría de Marina (Semar), se encuentra realizando labores de limpieza para retirar el hidrocarburo del sitio.

¿Cuál es el riesgo actual para la población y el ecosistema?

“La situación se encuentra bajo control y no representa riesgo para la población más cercana”, — afirmó la institución a través de un comunicado.

Pemex detalló que se instalaron barreras de contención para evitar la dispersión del producto hacia la Laguna de Mecoacán y se realizó “un barrido con cordones oleofílicos” para la recolección del combustible.

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La institución señaló que las labores se mantendrán de manera permanente hasta que concluya la limpieza total de la zona.

El pasado 19 de marzo, la Marina emitió una alerta por riesgos en la zona debido a la fuga de combustible, tras la explosión en la refinería que dejó cinco muertos, entre ellos, una trabajadora de Pemex.

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A través de un comunicado, la Capitanía de Puerto Regional de Dos Bocas precisó que en inmediaciones del Río Seco se detectaron residuos que “representan un riesgo para la navegación, la seguridad marítima y el medio ambiente”.

¿Qué originó el desborde de hidrocarburos?

La Marina solicitó a las embarcaciones que transiten por la zona afectada que tomen medidas preventivas como evitar el área, extremar precauciones en lugares cercanos y reportar cualquier avistamiento adicional de la contaminación.

Pemex explicó que las fuertes lluvias ocasionaron un desbordamiento de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería, lo cual provocó “un estancamiento y la posterior ignición del líquido” el pasado 17 de marzo.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación señalando que la explosión se registró al interior de la refinería.

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