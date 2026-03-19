La guerra con Irán se desborda: EE.UU. pide 200 mil MDD más y no se ve el final

La guerra con Irán se desborda: EE.UU. pide 200 mil millones y no se ve el final / Contributor

La guerra que iba a ser rápida ya se volvió un barril sin fondo

Lo que comenzó como una ofensiva contenida hoy muestra señales claras de que se está convirtiendo en un conflicto prolongado. El Pentágono alista una solicitud al Congreso por 200 mil millones de dólares adicionales para sostener la guerra contra Irán, una cifra que confirma que el escenario está lejos de estabilizarse.

La promesa de una intervención rápida se ha ido diluyendo. En su lugar, emerge una operación militar que exige más recursos, más tiempo y mayor presencia en la región, lo que eleva la presión tanto en el terreno como dentro de Estados Unidos.

“Hace falta dinero para matar a los malos”… y mucho

Desde la cúpula del Departamento de Defensa, el mensaje ha sido directo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, soltó la frase que marcó el tono del debate “hace falta dinero para matar a los malos” al justificar ante legisladores y opinión pública la necesidad de ampliar el presupuesto militar en plena escalada del conflicto con Irán. La postura oficial gira en torno a mantener la presión sobre objetivos estratégicos y evitar que Teherán recupere capacidad operativa.

Sin embargo, el fondo del asunto revela otra cosa. La necesidad de ampliar el presupuesto no solo responde a una estrategia ofensiva, sino a la realidad de un conflicto que no ha podido cerrarse y que, por el contrario, empieza a escalar en complejidad y costo.

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¿En qué se van a gastar los 200 mil millones?

El paquete presupuestal que busca el Pentágono apunta a sostener una operación militar de largo alcance. No se trata únicamente de ataques, sino de mantener toda una estructura operativa en una de las regiones más sensibles del mundo.

Gran parte de los recursos se destinaría a asegurar posiciones estratégicas y garantizar el control de rutas clave para el comercio energético, especialmente en el Golfo Pérsico.

Operaciones militares directas

Despliegue y mantenimiento de tropas

Armamento y tecnología avanzada

Logística en Medio Oriente

Control de rutas como el estrecho de Ormuz

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La cifra que prende focos rojos en Washington

El tamaño del presupuesto ha encendido alertas dentro del propio sistema político estadounidense. No es un ajuste menor, sino una cantidad que representa una parte considerable del gasto militar anual.

Esto ha provocado tensiones en el Congreso, donde distintos sectores cuestionan si el costo corresponde a una estrategia clara o si, por el contrario, refleja improvisación ante un conflicto que se ha complicado más de lo previsto.

Dudas, presión política y una guerra sin final claro

En el frente político, la solicitud abre un debate incómodo. Legisladores como el senador Rand Paul y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez han comenzado a exigir explicaciones más precisas sobre los objetivos y, sobre todo, sobre la salida del conflicto, cuestionando el costo y la falta de una estrategia clara.

La falta de un horizonte definido alimenta la incertidumbre. Mientras tanto, el desgaste interno crece, recordando otros episodios donde guerras prolongadas terminaron erosionando el respaldo político en Estados Unidos.

No hay fecha clara de final

Crecen las críticas en el Congreso

La guerra pierde respaldo público

Aumenta el riesgo de escalada

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El impacto ya se siente en todo el mundo

El conflicto ha comenzado a tener efectos que van más allá del terreno militar. La tensión en Medio Oriente ya impacta los mercados, particularmente en el sector energético, donde cualquier movimiento genera reacciones inmediatas.

El Golfo Pérsico se mantiene como un punto crítico. La posibilidad de interrupciones en el flujo de petróleo convierte esta guerra en un factor de riesgo global, con consecuencias que alcanzan economías en todo el mundo.