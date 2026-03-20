Mi Beca Para Empezar CDMX 2026: Nuevos beneficiarios pueden tener su tarjeta con estos requisitos

Recibe desde $600 hasta $650 pesos para que los nuevos beneficiarios pueden tener su tarjeta con estos requisitos y aseguren el depósito de Mi Beca Para Empezar CDMX 2026

El Fideicomiso Bienestar Educativo ha iniciado la fase de entrega de plásticos para las familias que completaron su inscripción al programa de apoyo básico en la capital. Si realizaste el trámite de inscripción, es momento de que sepas los detalles del programa Mi Beca Para Empezar CDMX 2026, ya que los nuevos beneficiarios pueden tener su tarjeta con los siguientes requisitos.

¿Cómo obtengo la tarjeta física de Mi Beca para Empezar?

Para que no te den las gracias y te regresen, debes acudir con la documentación completa en original y copia. Los requisitos que solicita el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) son:

Comprobante de registro

Identificación oficial vigente del tutor

del tutor Comprobante de domicilio en la CDMX con vigencia no mayor a 3 meses

en la CDMX con vigencia no mayor a CURP actualizada del beneficiario

La entrega es en las oficinas del FIBIEN, ubicadas en Bucareli 134, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06040.

Horarios de atención:

Lunes a jueves: de 9:00 a 17:00 horas .

de . Viernes: de 9:00 a 15:00 horas.

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¿Dónde aceptan la tarjeta de Mi Beca para Empezar?

La tarjeta de Mi Beca Para Empezar la aceptan en papelerías, tiendas de autoservicio, farmacias y tiendas de ropa y calzado, como:

Papelerías: Tony Superpapelerías, Office Depot, Lumen, Office Max y Grupo Papelero Gutiérrez.

Tony Superpapelerías, Office Depot, Lumen, Office Max y Grupo Papelero Gutiérrez. Tiendas de autoservicio: Soriana, Chedraui, Chedraui Selecto, Tiendas Neto, Soriana Express y Superissste.

Soriana, Chedraui, Chedraui Selecto, Tiendas Neto, Soriana Express y Superissste. Farmacias: San Pablo, Farmacia Corina, San Isidro, San Borja y las farmacias internas de Chedraui y Superissste.

San Pablo, Farmacia Corina, San Isidro, San Borja y las farmacias internas de Chedraui y Superissste. Ropa y Calzado: Cuidado con el Perro, Price Shoes, Suburbia, Zapaterías Baza, Capa de Ozono y Converse.

¿Cuánto dan en la tarjeta de Mi Beca para Empezar?

Los depósitos correspondientes a este ciclo comenzaron a dispersarse desde el 1 de marzo. Los montos mensuales se asignan según el nivel educativo del estudiante:

Preescolar: $600 pesos .

. Primaria y Secundaria: $650 pesos .

. Centros de Atención Múltiple (CAM) (todos los niveles): $600 pesos.

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