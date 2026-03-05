Mi Beca para Empezar 2026: Fecha del último depósito de marzo y montos por nivel escolar en CDMX

Checa la fecha del último depósito de marzo de Mi Beca para Empezar 2026 y confirma los montos por nivel escolar en CDMX

El periodo de dispersión de recursos para este mes está llegando a su fin y miles de beneficiarios ya cuentan con el apoyo en sus tarjetas. Si aún no has visto reflejado el movimiento en tu aplicación, es muy importante que cheques el calendario. Aquí te compartimos los detalles de Mi Beca para Empezar 2026 y la fecha del último depósito de marzo y montos por nivel escolar en CDMX

¿Cuándo depositan Mi Beca para Empezar 2026?

Del 1 al 6 de marzo es el periodo en el que se dispersa el apoyo para alumnos de Preescolar, Primaria, Secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM).

¿Cuánto cae de Mi Beca para Empezar 2026?

Los montos dependen del nivel educativo en el que se encuentre inscrito el estudiante. Para este periodo, los pagos quedan de la siguiente manera:

$600 pesos para alumnos de Preescolar, CAM Preescolar y CAM Laboral.

$650 pesos para estudiantes de Primaria, Secundaria y CAM Primaria.

¿Dónde reciben Mi Beca para Empezar?

Aquí te dejamos una lista de dónde aceptan el pago Mi Beca para Empezar 2026:

Papelerías y Oficina: Tony, Office Depot, Lumen y Office Max.

Tony, Office Depot, Lumen y Office Max. Supermercados: Soriana, Chedraui, Neto y SuperISSSTE.

Soriana, Chedraui, Neto y SuperISSSTE. Farmacias: San Pablo, San Isidro, San Borja y farmacias de Chedraui.

San Pablo, San Isidro, San Borja y farmacias de Chedraui. Ropa y Calzado: Suburbia, Price Shoes, Cuidado con el Perro, Converse, Capa de Ozono y Zapaterías Baza.

