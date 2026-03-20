Luna gigante en Reforma: hasta cuándo estará y horarios para visitarla

Una luna gigante iluminada ha aparecido sobre Paseo de la Reforma y ya se convirtió en uno de los atractivos más fotografiados de la Ciudad de México. Se trata de una instalación artística que forma parte del Festival Internacional de las Luces México (FILUX), un evento cultural que marca la llegada de la primavera de 2026.

La pieza, conocida como “Museum of the Moon”, fue creada por el artista británico Luke Jerram y ha recorrido distintas ciudades del mundo. Ahora, su versión monumental “flota” en uno de los puntos más emblemáticos de la capital mexicana, generando un espectáculo visual único para visitantes y locales.

¿Hasta cuándo estará la luna gigante en Reforma?

De acuerdo con la información del festival, esta instalación estará disponible del 20 al 29 de marzo de 2026, por lo que se trata de una exposición temporal de corta duración.

Esto significa que quienes quieran verla deberán hacerlo durante estos días, ya que después será retirada como parte del cierre del evento.

🌝¡La Luna bajó a la Ciudad de México!



Ven a contemplarla con todo su brillo en Paseo de la Reforma #SoloLaLuz @filuxmexico pic.twitter.com/yj3KtBsbbf — Alejandra Frausto (@alefrausto) March 20, 2026

Horarios para ver la luna gigante

Aunque la instalación puede observarse durante el día, el mejor momento para visitarla es por la noche. Las piezas del festival se iluminan en un horario aproximado de:

19:00 a 23:00 horas

Durante ese periodo, la luna gigante adquiere mayor impacto visual, creando un ambiente ideal para fotografías y recorridos nocturnos.

Ubicación exacta en Paseo de la Reforma

La obra forma parte de un recorrido artístico que abarca desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, uno de los tramos más transitados de la avenida.

Además de la luna, el festival incluye otras instalaciones de luz distribuidas a lo largo de esta ruta, por lo que el recorrido completo puede tomar entre una y dos horas.

Un plan imperdible en CDMX

El evento es gratuito y está diseñado para disfrutarse caminando, lo que lo convierte en una opción accesible para familias, turistas y amantes de la fotografía.

La recomendación es acudir con tiempo, usar transporte público y prepararse para una alta afluencia de personas, especialmente durante el fin de semana.