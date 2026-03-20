Las 5 películas de Chuck Norris que SÍ o SÍ tienes que ver para entender por qué se convirtió en una leyenda

Este viernes 20 de marzo de 2026, amanecimos con la noticia del fallecimiento del actor Chuck Norris, quien ha dejado un vacío importante en el mundo del cine y la cultura pop. Él era considerado uno de los grandes íconos del cine de acción allá por los 70s y 80s.

Por lo que si quieres adentrarte en el mundo del actor, te dejamos una lista de 5 películas imperdibles de Chuck Norris, para recordar por qué se convirtió en una leyenda del séptimo arte.

Top 5 películas de Chuck Norris que sí o sí necesitas ver

Más allá de sus personajes, Chuck Norris logró algo que pocos actores alcanzan y es, trascender generaciones. Su imagen pasó del cine a la televisión y, más tarde, al internet, donde se volvió un fenómeno global.

Hoy, tras su fallecimiento, miles de fans han vuelo a hablar de sus películas, reviviendo escenas que marcaron época y recordando por qué su legado sigue viviente. Así que si quieres conocer (o redescubrir) su carrera, estas son 5 películas esenciales de Chuck Norris que no puedes dejar pasar.

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Chuck Norris en ‘Missing in Action’ (1984)

Una de sus películas más representativas, sin duda alguna. En ella interpreta a un coronel que regresa a Vietnam para rescatar prisioneros de guerra, en una historia llena de acción, patriotismo y escenas icónicas.

Es importante mencionar que se considera el papel que consolidó su imagen como héroe de acción.

Chuck Norris en ‘The Way of the Dragon’ (1972)

Aquí, Chuck Norris comparte pantalla con nada menos que Bruce Lee. Su pelea en el Coliseo Romano es considerada una de las mejores escenas de artes marciales en la historia del cine.

Si te decides por una solamente, que sea esta.

Chuck Norris, películas que no te puedes perder / Boris Spremo Ampliar

Chuck Norris en ‘Delta Force’ (1986)

Una cinta llena de acción donde Chuck Norris interpreta a un comando militar que combate el terrorismo internacional. Ésta fue clave para su fama global en los años 80.

Chuck Norris en ‘Lone Wolf McQuade’ (1983)

En esta película, da vida a un ranger solitario que enfrenta a un peligroso criminal. Aquí nace el estilo “invencible” que en la actualidad, lo haría viral no solo en memes, sino por todo internet, marcando un referente cultural.

Chuck Norris en ‘Code of Silence’ (1985)

Una historia policiaca donde interpreta a un oficial que lucha contra la corrupción. Es considerada una de sus interpretaciones más sólidas como actor, no solo como figura de acción.

¿Cómo Chuck Norris se convirtió en una leyenda actoral?

Más allá del cine, Chuck Norris logró algo que pocos, convertirse en una leyenda cultural. Mucho antes de TikTok o Instagram, el actor se consolidó como uno de los grandes referentes en Hollywood, pues se le veía como invencible, capaz de hacer cosas casi imposibles e indestructible (claro, todo en la pantalla grande).

Este fenómeno lo convirtió en uno de los primeros íconos virales, manteniéndolo vigente incluso décadas después de sus películas.

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¿Por qué Chuck Norris marcó una época?

El actor no solo destacó por sus películas, sino por su estilo único:

Era experto en artes marciales reales

Su imagen de héroe fuerte y silencioso lo llevó a la cima

Fue protagonista de historias directas, sin complicaciones

Su impacto fue tan grande que incluso protagonizó la serie Walker, Texas Ranger, que reforzó su legado en la televisión.