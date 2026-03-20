Chuck Norris ha muerto: Familia confirma fallecimiento a los 86 años tras hospitalización en Hawái

Chuck Norris, ícono del cine de acción y las artes marciales, falleció a los 86 años tras una reciente hospitalización en Hawái.

Chuck Norris ha muerto. El actor y artista marcial falleció la mañana del jueves 19 de marzo a los 86 años, luego de haber sido hospitalizado en la isla de Kauai, en Hawái, a causa de una emergencia médica de la que no se ofrecieron detalles.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado, en el que informaron que el actor murió “rodeado de su familia y en paz”. Aunque evitaron precisar las causas del fallecimiento, sí reconocieron las muestras de apoyo recibidas ayer, cuando se dio a conocer su hospitalización.

“Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron”, señalaron.

Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo. — Familia de Chuck Norris en Instagram.

Su fallecimiento ocurre apenas una semana después de que Norris celebrara su cumpleaños número 86. Con motivo de la fecha, el propio actor compartió en redes sociales un video en el que se le veía practicando boxeo, acompañado de un mensaje en el que agradecía mantenerse activo: celebró “un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona”, además de reconocer el respaldo de sus seguidores a lo largo de su carrera.

¿Quién fue Chuck Norris?

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Norris construyó una trayectoria que combinó las artes marciales con el cine y la televisión. Antes de su salto a Hollywood, desarrolló una carrera destacada como practicante de karate, disciplina en la que obtuvo múltiples campeonatos y en la que incluso llegó a entrenar a celebridades. Su transición al cine fue hasta la década de 1970, cuando comenzó a establecerse como figura del género de acción.

Durante los años 80 y 90, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine estadounidense gracias a películas como “The Delta Force” y “Missing in Action”. Más adelante, su popularidad se amplió con la serie televisiva “Walker, Texas Ranger”, que lo acercó a nuevas audiencias.

Aunque su carrera cinematográfica disminuyó en los años posteriores, Chuck mantuvo presencia a través de proyectos personales, publicaciones y apariciones esporádicas. En paralelo, su figura trascendió el cine para convertirse en un fenómeno de cultura popular, particularmente en internet, donde su imagen fue retomada en forma de memes.

Sin embargo, su muerte ocurre sin que hasta ahora se hayan dado a conocer las causas específicas, pero marca el cierre de una trayectoria de más de cuatro décadas en la industria del entretenimiento.