¿Quién creó a Tilly Norwood, la primera actriz IA que escandaliza a Hollywood y al Sindicato de Actores?

Con apariencia joven, cabello castaño ondulado, acento británico y que asegura tener aspiraciones a ser actriz, así es Tilly Norwood, una creación hecha por Eline Van Der Velden, fundadora de Particle 6, un estudio de producción de inteligencia artificial que aún es una startup, pero que ya ha preocupado a más de una actriz de Hollywood debido a la amenaza que puede representar para sus trabajos.

Y es que esta creación tiene hasta cuenta de Instagram y lleva publicando contenido desde mayo de este año como si fuera una persona real. Comparte fotos de lo que se pondrá de outfit y otras en las que sostiene un café. Aunque las más alarmantes para la industria del cine son aquellas en donde presume sus “roles” como actriz.

“¡No puedo creerlo… mi primer papel ya está en marcha! Protagonizo AI Commissioner, un nuevo sketch cómico que explora con humor el futuro del desarrollo televisivo, producido por el brillante equipo de Particle 6 Productions”, se lee en uno de los posts del perfil de Tilly. Al final de la publicación dice: “Puede que sea IA, pero ahora mismo siento emociones muy reales. ¡Estoy muy emocionada por lo que viene!”.

Tilly Norwood fue creada por Eline Van Der Velden, fundadora de Particle 6, un estudio de producción de inteligencia artificial. Ampliar

La revelación que destapó la polémica sobre Tilly Norwood

El escándalo explotó luego de que Melanie Goodfellow, periodista de Deadline, diera a conocer que agentes de talentos buscaban representar a Tilly como actriz y que los estudios de cine estaban adoptando silenciosamente el contenido generado con IA.

“Si la firma con la agencia de talentos se concreta, Norwood será una de las primeras actrices generadas por IA en obtener representación en una agencia de talentos, trabajando tradicionalmente con estrellas de la vida real”, detalló la periodista de Deadline.

Eline Van Der Velden, creadora de Tilly Norwood, responde

Ante la polémica, hace un par de días Van Der Velden sacó un comunicado en donde dijo que Tilly no busca reemplazar a un ser humano, sino que es una obra creativa, una “obra de arte”. Y agregó: “Así como la animación, los títeres o la técnica de imágenes generadas por ordenador abrieron nuevas posibilidades sin restar importancia a la actuación en vivo, la IA ofrece otra forma de imaginar y construir historias”.

Eline Van Der Velden, creadora de Tilly Norwood, la primera actriz de IA, responde ante señalamientos de Hollywood sobre su proyecto. Ampliar

El Sindicato de Actores de Hollywood rechaza a Tilly Norwood

Esta semana el Sindicato de Actores SAG-AFTRA se pronunció sobre Tilly diciendo que no es una actriz, sino un personaje hecho con IA que “se entrenó con el trabajo de innumerables intérpretes profesionales y sin permiso ni compensación”. Dijeron que carece de experiencia vital, no tiene emociones y remataron con: “Al público no le interesa ver contenido generado por computadora sin conexión con la experiencia humana”. Y aclararon que el sindicato se opone a la sustitución de intérpretes humanos por sintéticos.