¿Evitaron un Culiacanazo? El trasfondo de la liberación de la hija de ‘El Mayo’ Zambada

con México bajo la lupa de la FIFA por el Mundial y partidos de repechaje en puerta, el Gobierno se habría visto forzado a priorizar la imagen de estabilidad

La reciente detención de Mónica Zambada y posterior liberación en Sinaloa ha dejado más preguntas que respuestas.

El especialista en seguridad, David Saucedo, calificó la explicación oficial como inverosímil, pues la magnitud del operativo no coincide con la narrativa de una labor de captura de un jefe de escoltas.

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¿Por qué se cuestiona la versión oficial del operativo?

“Me pareciera más bien que lo que ocurrió fue que el gobierno federal reculó, que se percató que la detención de la hija del mayo Zambada estaba provocando ya comunicaciones por radio entre células de la mafia para iniciar <b>narcobloqueos</b>, algo que el gobierno mexicano se comprometió con la FIFA a no permitir en virtud de que había presiones importantes de varios equipos de fútbol que habían solicitado el cambio de su sede”. —

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, David Saucedo reiteró que, con México bajo la lupa de la FIFA por el Mundial y partidos de repechaje en puerta, el Gobierno se habría visto forzado a priorizar la imagen de estabilidad del país sobre la captura.

Al aire // “Algunas selecciones pidieron cambio de sede ante el temor de los actos delictivos del crimen organizado en Sinaloa y Jalisco”.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @David_Saucedo_ . https://t.co/5M8XBGS2Uh — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) March 21, 2026

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¿Qué factores influyeron en la liberación?

El especialista señaló que la narrativa de la “inexistencia de órdenes de aprehensión” se desmorona al considerar que en el domicilio de Zambada se encontraron armas de uso exclusivo del Ejército y sustancias ilícitas, lo cual habría sido motivo suficiente para una detención legal por flagrancia en cualquier otro contexto.

“Es una especie de miniculiacanazo la posibilidad de tener a alguien de alto nivel del aparato financiero dedicado al blanqueo de capitales, pero que, debido a la situación internacional, debido a la presión de la base social de apoyo, ya no pudieron concretar”. —

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