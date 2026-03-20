“El mundo está hirviendo”: La fuerte advertencia de Ian Bremmer a los banqueros en México

La escalada del conflicto con Irán podría desencadenar una disrupción global comparable a los primeros momentos de la pandemia

Desde una perspectiva económica, México mantiene una posición privilegiada por su estrecha integración con Estados Unidos; sin embargo, en el terreno geopolítico enfrenta riesgos crecientes ante la transformación del papel global de su principal socio, advirtió el presidente de Euroasia Group, Ian Bremmer.

“El país se beneficia inmensamente al estar tan integrado con la economía más importante y más dinámica del mundo, y está haciendo una gran apuesta y van a continuar haciéndolo”. —

¿Por qué la geopolítica México enfrenta nuevos riesgos?

En entrevista con Gabriela Warkentin, conductora de Así Las Cosas primera edición de W Radio, en el marco del panel titulado “Geopolítica y riesgo global: Implicaciones para México y su sistema financiero”, como parte de los trabajos de la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo, Ian Bremmer alertó que esta misma dependencia implica una exposición directa a la incertidumbre generada por Washington.

“Geopolíticamente están altamente vinculados al único país que está haciendo que se genere el mayor nivel de incertidumbre en el mundo actual, y esto anteriormente no era el caso, pero ahora sí lo es”. —

¿Qué cambios estructurales enfrenta Estados Unidos?

Bremmer explicó que el cambio en la política exterior estadounidense no es coyuntural, sino estructural, marcado por un repliegue en su rol histórico como garante del orden internacional.

“Estados Unidos anteriormente apoyaba ser el sheriff global, lo que tenía que ver con la seguridad colectiva, y ahora dice la carga de la seguridad ya no lo queremos hacer”. —

En ese contexto, indicó que el viraje también se refleja en el abandono progresivo del libre comercio y el avance de políticas más proteccionistas.

“Durante veinte años hemos tenido presidentes que se alejan del libre comercio y se mueven hacia tener una política industrial, hacia tener más inshoring, new shoring, menos apoyo al comercio internacional libre, fronteras abiertas, no nos interesa que toda la inmigración entre a Estados Unidos, ya hay más seguridad”. —

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¿Qué papel juega Trump en este escenario?

Sobre el papel de Donald Trump, el analista enfatizó que no es el origen de estos cambios, sino un catalizador de tendencias previas.

“Este tipo de tendencias se han acelerado con el presidente Trump, pero este es un síntoma de estos cambios, él no es la causa de estos cambios”. —

Y advirtió que, además de acelerar el proceso, el mandatario añade un factor adicional de volatilidad.

“La diferencia que existe con Trump es que, en lo personal, no tan solo está acelerando estos cambios estructurales, sino también está generando muchísima incertidumbre. Es alguien que toma riesgo a nivel masivo”.

Afirmó que, en medio de la incertidumbre global y las tensiones con Irán, la relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum se ha convertido en un caso atípico de estabilidad estratégica para Estados Unidos.

Bremmer sostuvo que, aunque México no representa una “victoria rápida” para Washington, sí se ha consolidado como una “buena historia” política para Trump, en contraste con otros frentes internacionales más complejos. Destacó que la presidenta mexicana ha logrado manejar una relación “increíblemente difícil” con el mandatario estadounidense, combinando firmeza en la defensa de la soberanía con una estrategia pragmática de cooperación.

Subrayó que Sheinbaum ha evitado confrontaciones innecesarias, al tiempo que ha marcado límites claros frente a propuestas sensibles, como posibles intervenciones en territorio mexicano. Esta postura, dijo, ha permitido mantener una relación “estable y fuerte”, incluso en temas de alta tensión como el combate al narcotráfico y el tráfico de armas.

El especialista también resaltó que la administración mexicana ha tomado decisiones estratégicas alineadas con preocupaciones de Washington, particularmente frente a China, lo que ha contribuido a mejorar la percepción de México dentro de la Casa Blanca. Incluso figuras clave del entorno de Trump —tradicionalmente duras con México— han comenzado a considerar al país como un socio más confiable.

No obstante, Bremmer aclaró que esta relación no ofrece a Trump el impacto político de otras posibles “victorias” internacionales, por lo que difícilmente funcionaría como distracción ante una crisis mayor en Medio Oriente. Aun así, enfatizó que el vínculo con México representa uno de los pocos frentes donde Estados Unidos ha logrado estabilidad en un entorno global cada vez más volátil.

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¿Qué impacto tendría un conflicto con Irán?

Sobre el tema de la guerra Irán-Estados Unidos, el analista geopolítico advirtió que la escalada del conflicto con Irán podría desencadenar una disrupción global comparable a los primeros momentos de la pandemia, con efectos severos en las cadenas de suministro y repercusiones directas para la economía mexicana.

Señaló que el posible bloqueo o afectación del Estrecho de Ormuz representa un riesgo crítico para el flujo mundial de petróleo y gas, lo que impactaría no solo a los energéticos, sino a toda la industria global. “Estamos afectando toda la cadena de abastecimiento que probablemente no se va a poder recuperar durante meses”, alertó.

Explicó que el encarecimiento de insumos derivados del petróleo —como plásticos, empaques, textiles sintéticos y autopartes— generará presiones inflacionarias a nivel global, incluyendo México. A esto se suma el alza en fertilizantes, lo que anticipa un impacto en los precios de alimentos y una reducción en la oferta.

También advirtió sobre la falta de una estrategia clara por parte de Donald Trump para contener la crisis, así como la dificultad de una solución militar en la región, lo que incrementa el riesgo de una escalada prolongada. En este contexto, subrayó que Irán ha demostrado capacidad para generar costos elevados a sus adversarios, replicando dinámicas de presión similares a las vistas en tensiones con Xi Jinping en el ámbito comercial.

Finalmente, Bremmer alertó que el reciente incremento de ataques a infraestructura energética y el involucramiento de actores regionales elevan el riesgo de una crisis mayor, con consecuencias directas en inflación, comercio y crecimiento económico, en un entorno internacional que —dijo— “ya está hirviendo”.

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