Desafuero de Alito Moreno se retomará tras Semana Santa en Cámara de Diputados

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, estimó que después de Semana Santa se retomará el análisis sobre la solicitud de desafuero de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien sus amigos llaman “Alito” .

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¿Por qué se ha retrasado el proceso de desafuero?

Admitió que la petición de quitar el fuero al senador priista para que enfrente a la ley sin privilegios, se ha ido posponiendo por distintas razones como la reforma electoral que finalmente fue desechada y ahora por la nueva propuesta de la presidenta Sheinbaum conocida como Plan B que será procesada la próxima semana en el Sendo y posteriormente en el recinto de San Lázaro.

El legislador de Morena explicó que tomar una decisión al respecto generaría suspicacias y se pensaría que se trata de una persecución política cuando en realidad se trata de acusaciones de corrupción cuando fungió como gobernador de Campeche.

“En estos momentos estamos buscando ser un poco prudentes por el tema de la reforma electoral, es complicado porque se va a pensar que hay una venganza, una revancha, pues es un tema absolutamente jurídico, pero tiene todos los matices políticos. Nosotros estamos esperando que la denominada Plan B salga rápido, lo que nos permitiría convocar a la Sección Instructora antes de que termine este periodo de sesiones”. —

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¿Qué delitos se investigan en el caso?

Hugo Eric Flores recordó que Alejandro Moreno quien fue gobernador de Campeche de 2015 a 2018, fue acusado de diversos delitos de corrupción como enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones.

Y que la Sección Instructora tiene ya elementos suficientes para elaborar un dictamen sobre la solicitud de desafuero pero esperará a que concluya el proceso legislativo del Plan B.

“Nosotros estamos basados en un expediente y no es por su función como legislador ni como presidente del partido, sino por su función cuando fue gobernador del estado de Campeche. Se ha tenido que ir aplazando, pero la intención es que antes de que termine este periodo de sesiones, nosotros poder proponer al Pleno de la Cámara de Diputados ya una resolución. La solicitud todavía está firme y la Sección ya tiene los elementos para tomar una decisión, digamos, hay un proyecto que nostros tenemos”. —

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La Sección Instructora es el grupo de trabajo legislativo que atiende las solicitudes de desafuero de servidores públicos con inmunidad acusados de diversos delitos.

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