¿Quién es César Chávez? Activista internacional es acusado de violencia y abusos contra su esposa

César Chávez, el activista es acusado de abuso y violencia en contra de su esposa y de mujeres / Bettmann

César Chávez se volvió tendencia global, luego de que salieran a la luz diversas acusaciones de presunta violencia, principalmente contra su aún esposa. Éstas se dieron a conocer por una investigación internacional que ha generado un fuerte debate sobre su legado como activista.

Así que te contamos qué es lo que está pasando con su caso y qué hay detrás de todo esto que se dice sobre el activista.

¿Qué acusaciones hay contra César Chávez?

En redes sociales, comenzaron a circular señalamientos sobre César Chávez, un activista que fue clave para la defensa de los derechos humanos en Estados Unidos. Y es que todo se desató gracias a una investigación publicada por el medio The New York Times, pues documentaron múltiples acusaciones de abuso contra mujeres y menores de edad, presuntamente ocurridas entre las décadas de 1960 y 1980.

De acuerdo con el reportaje, el activista César Chávez fue señalado por varias mujeres al haber sido víctimas de éste dentro del movimiento campesino (del que tanto hablaba). Algunos casos habrían ocurrido cuando eran adolescentes y las víctimas guardaron silencio durante años por miedo o presión.

Sin embargo, uno de los casos que más causaron ruido fue el de Dolores Huerta, cofundadora del sindicato campesino junto a César Chávez. La activista reveló que fue víctima de abuso en dos ocasiones en los años 60, por ende, ambos episodios derivaron en embarazos y hasta ahora, se sabe que guardó silencio por más de 60 años. La misma Dolores Huerta, explicó que no habló antes porque temía afectar el movimiento social que ayudó a construir.

César Chávez, activista acusado de abuso de poder y violencia contra las mujeres / Joe Raedle Ampliar

¿Quién fue César Chávez?

César Chávez fue un activista clave en la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Es reconocido por cofundar el sindicato ‘United Farm Workers’ y liderar huelgas y boicots históricos, así como de convertirse en un símbolo de la lucha latina en Estados Unidos.

Su figura fue homenajeada durante décadas con días conmemorativos, escuelas y calles con su nombre y reconocimiento social y político. Sin embargo, ahora su nombre resuena a más de 20 años de su muerte, por acusaciones de abuso y violencia contra la mujer entre los años de 1960 y 1980.

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¿Por qué el caso de César Chávez está causando tanto impacto ahora?

El caso se volvió viral debido a que involucra a una figura histórica de los derechos civiles y provienen de mujeres clave que fueron parte de este movimiento. Además, organizaciones como ‘United Farm Workers’, ya reconocieron que las denuncias son profundamente preocupantes.

Incluso, eventos conmemorativos y homenajes hacia César Chávez, han sido cancelados en EUA tras la publicación de la investigación. Asimismo, es importante aclarar que las acusaciones (aunque sean póstumas) desafortunadamente, no puede existir un proceso judicial contra él.

Se espera que pronto se sepa qué sucederá con su figura como “activista” que en realidad resultó ser violentador y abusador de poder en el colectivo que formó con valores sociales.