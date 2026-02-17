Muere Jesse Jackson a los 84 años, histórico activista por los derechos civiles en Estados Unidos

El reverendo y activista dejó una huella profunda en la política y en la lucha por la igualdad en Estados Unidos. Getty Images

El reverendo Jesse Jackson murió este martes 17 de febrero a los 84 años, dejando un legado imborrable en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos. Figura emblemática del activismo afroamericano, Jackson dedicó más de cinco décadas a la lucha contra la desigualdad racial, la discriminación y la injusticia social.

¿Cuándo murió y quién fue Jesse Jackson?

Nacido en Carolina del Sur en 1941, Jesse Jackson fue colaborador cercano de Martin Luther King Jr. durante el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960. Tras el asesinato de King en 1968, Jackson continuó impulsando causas relacionadas con la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación y la participación política de las comunidades afroamericanas.

Fundador de la organización Rainbow PUSH Coalition, promovió iniciativas enfocadas en justicia económica y derechos humanos. Su influencia trascendió el activismo: en 1984 y 1988 buscó la candidatura presidencial del Partido Demócrata, convirtiéndose en uno de los primeros líderes afroamericanos con aspiraciones reales a la Casa Blanca.

¿De qué murió el activista Jesse Jackson?

A lo largo de su vida, Jackson fue una voz constante en debates nacionales sobre racismo estructural, pobreza y representación política. También participó en misiones diplomáticas y mediaciones internacionales, consolidándose como una figura de peso en la política estadounidense.

En años recientes, su salud se había deteriorado tras el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, condición que hizo pública en 2017. Pese a ello, continuó apareciendo en actos públicos y mantuvo su activismo hasta etapas avanzadas de su vida.

La muerte de Jesse Jackson marca el cierre de una era para el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Su legado permanece como símbolo de resistencia, liderazgo y lucha por la igualdad.