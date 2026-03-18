Dolores Huerta confiesa violencia del activista César Chávez; “tuve dos hijos producto de abuso”

La histórica activista de derechos civiles, Dolores Huerta, sorprendió este marzo de 2026 al revelar uno de los episodios más dolorosos de su vida: aseguró que fue víctima de abuso sexual por parte del líder sindical César Chávez, con quien compartió la lucha por los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.

De acuerdo con su testimonio, Huerta explicó que estos hechos ocurrieron en la década de 1960, cuando Chávez ya era una figura central dentro del movimiento campesino. La activista señaló que en una ocasión fue “manipulada y presionada”, mientras que en otra aseguró que el encuentro fue “forzado y contra su voluntad”.

Dolores Huerta rompe el silencio sobre presunto abuso de César Chávez. Getty Images Ampliar

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Como consecuencia de estos abusos, Huerta reveló que quedó embarazada en dos ocasiones. Ambos hijos fueron dados en adopción en secreto, una decisión que tomó para evitar afectar el movimiento social que ayudó a construir durante décadas.

Las declaraciones de Huerta surgen tras una investigación publicada por The New York Times, en la que otras mujeres también acusaron a Chávez de abuso sexual, incluso cuando eran menores de edad.

La líder sindical, hoy de más de 90 años, explicó que guardó silencio durante más de seis décadas por miedo a que la verdad dañara la causa de los trabajadores agrícolas. Sin embargo, decidió hablar tras conocer los testimonios de otras víctimas.

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“Ya no puedo permanecer en silencio”, expresó, al tiempo que calificó los hechos como parte de un patrón de abuso de poder dentro del movimiento.

Las revelaciones han generado impacto en Estados Unidos, donde figuras políticas y organizaciones han expresado apoyo a las víctimas y han pedido revisar el legado de Chávez, considerado durante años un ícono de los derechos civiles.

El caso ha reabierto el debate sobre el abuso de poder dentro de movimientos sociales y la importancia de escuchar a las víctimas, incluso décadas después.