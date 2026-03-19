Multa histórica de 800 mdp a Praxair e Infra por prácticas monopólicas en oxígeno

Praxair e Infra, las dos empresas más grandes del país que venden oxigeno medicinal a instalaciones médicas privadas se les impuso sanciones y una multa de cerca de 800 millones de pesos por cláusulas de exclusividad debido a que obligaban a ser los únicos proveedores causando una violación a la ley de competencia, así lo dio a conocer Andrea Marván, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio en entrevista con Gabriela Warkentin.

¿Por qué se impuso la sanción a las empresas?

“Lo que se está anunciando el día de hoy es la conclusión de este largo procedimiento que empezó con una etapa de investigación… la evidencia que se encontró es que estas prácticas se llevan por lo menos desde 2010 y 2010 porque eso es la facultad máxima que se tiene para investigar en el periodo de tiempo, seguramente son mucho más atrás, entonces también el monto de la multa refleja que estas prácticas se estaban llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo”. — Andrea Marván, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio

¿Cómo afectaban estas prácticas a los hospitales?

Marván indicó que el proceso inició con una investigación de 2023 que se hizo a raíz de un monitoreo de mercado que hace la autoridad de competencia, recabó evidencia a través de diferentes herramientas y concluyó de manera preliminar que existía una violación proporcionándole a las empresas una garantía de audiencia.

“Ellos ya tienen esta obligación de eliminar las cláusulas, porque precisamente este tipo de cláusulas en el que es imposible cambiar de proveedor, pues lo que hace es que para los hospitales sea muy difícil tener otro proveedor, porque con un contrato que se celebra hace 20 años o 15 años se va renovando de manera automática, y entonces no hay manera que alguien más pueda entrar a competir o a ofrecer mejores condiciones o mejores servicios, insisto, en algo tan delicado como es el oxígeno medicinal”. — Andrea Marván, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antomonopolio

#Praxair e #Infra las dos empresas más grandes de oxígeno en México fueron sancionadas con más de 2,300 millones de pesos



"Incluían cláusulas de exclusividad que hacía prácticamente imposible que los clientes pudieran recurrir a otro proveedor (…) Esto se conoce en la práctica… pic.twitter.com/pXffosmoBJ — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 19, 2026

¿Qué sigue tras la resolución de la autoridad?

La comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio señaló que el monto de la multa equivale entre otras cosas a sus niveles de participación, de intencionalidad y una serie de factores que tienen que tomar en cuenta conforme a la ley y su participación en gran parte del país; las empresas tienen derecho a impugnar esta decisión en el Poder Judicial, en los tribunales especializados pero las órdenes que se están emitiendo para que se eliminen las exclusividades y no se vuelan a incluir en sus contratos se tiene que cumplir desde el día de hoy.

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