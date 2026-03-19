Nueva Licencia Permanente en Sinaloa 2026: Costos y requisitos del trámite en línea para autos

Presenta tu CURP certificada y el número de tu plástico anterior para tramitar la nueva Licencia Permanente en Sinaloa 2026

Para los conductores que buscan simplificar sus trámites vehiculares en la entidad, el gobierno ha lanzado un nuevo programa vehicular para circular en el Estado. Si deseas evitar las filas cada tres o seis años, revisa todo lo que sabemos sobre la nueva licencia permanente en Sinaloa 2026, los costos y requisitos para tramitarla en línea para autos y motos.

¿Cuánto cuesta sacar la licencia permanente en Sinaloa?

El costo para sacar la licencia permanente en Sinaloa es de $2,323 pesos. Este monto aplica por igual tanto para automovilistas como para motociclistas.

¿Qué necesito para renovar mi licencia de conducir en Sinaloa?

Si ya tienes una licencia previa del estado, el proceso es mucho más sencillo y puedes hacerlo en línea para evitar filas. Solo necesitas tener a la mano:

Número de licencia previa: Debe ser expedida exclusivamente por el Estado de Sinaloa .

Debe ser expedida exclusivamente por el . CURP: Asegúrate de que esté certificada.

Asegúrate de que esté certificada. Datos de contacto: Nombre y teléfono de una persona para casos de emergencia.

Considera que si tu licencia fue expedida antes de 2014, forzosamente debes acudir de forma presencial. Además, si necesitas actualizar tu fotografía o cambiar información personal (como tu domicilio), el trámite es únicamente en la Unidad Administrativa de tu municipio.

¿Cómo sacar la licencia permanente en Sinaloa?

Sigue estos pasos para obtener tu licencia de conducir permanente sin complicaciones:

Dirígete al sitio de Ciudadano Digital Sinaloa. Deberás ingresar con tu cuenta de Ciudadano Digital. Si aún no tienes una, te tomará solo unos minutos registrarte. Una vez dentro, busca el apartado de “Trámites Disponibles”. Haz clic en la opción “Licencia de conducir permanente”. El sistema te redirigirá a una ventana donde podrás elegir si prefieres realizar el trámite en línea (ideal si ya tienes tus datos actualizados) o de forma presencial. Sigue las instrucciones y, si elegiste la opción digital, descarga tu comprobante.

Toma en cuenta que si eliges la opción presencial, el sistema te ayudará a generar una cita en la Unidad Administrativa más cercana.

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