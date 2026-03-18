Hoy No Circula 19 de marzo: ¿Qué autos no deben salir hoy para evitar multa en CDMX y Edomex? / ©fitopardo

Estamos a un paso del fin de semana, pero antes de que salgas a las vialidades principales de la metrópoli, verifica si tu vehículo tiene permitido transitar este 19 de marzo. El programa Hoy No Circula se aplica de manera rigurosa para tratar de mantener la calidad del aire en niveles aceptables durante esta temporada de ozono.

Recuerda que las patrullas ambientales están activas desde temprano. Evita que un descuido te cueste tiempo y dinero con una visita innecesaria al corralón.

¿Qué autos NO circulan este jueves 19 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a multas:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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Si decides ignorar la restricción, podrías recibir una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular (corralón) y el pago de los derechos correspondientes.