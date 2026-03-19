CNTE bloquea Paseo de la Reforma: Alternativas viales para evitar las calles cerradas | MAPA

La Ciudad de México enfrenta afectaciones viales este jueves 19 de marzo de 2026 debido a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantienen cerrados varios tramos de Paseo de la Reforma.

#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular en Av. Paseo de la Reforma en inmediaciones del Auditorio Nacional, por evento a las 20:30 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/ZaTEewXMZq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 19, 2026

Desde las primeras horas del día, maestros iniciaron movilizaciones como parte de su paro nacional de 72 horas. Las protestas se concentran en puntos clave como el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el cruce de Reforma con Insurgentes, donde la circulación permanece cerrada en ambos sentidos.

CNTE bloquea Paseo de la Reforma: Consulta calles cerradas y rutas alternas

Las autoridades capitalinas confirmaron que el cierre abarca tramos entre Circuito Interior y la calle Violeta, lo que ha generado caos vial y retrasos para miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

Además, el Metrobús registra afectaciones importantes. La Línea 7 opera de forma parcial, mientras que tramos de la Línea 1 también presentan suspensión de servicio, obligando a usuarios a buscar rutas alternas.

16:52 #PrecauciónVial | Continúa corte a la circulación de Eje 2 Poniente Florencia a la altura de Av. Chapultepec. #AlternativaVial Circuito Interior. pic.twitter.com/QBJcDTUgRs — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 19, 2026

Alternativas viales para evitar Reforma

Ante el bloqueo, autoridades recomiendan evitar la zona y utilizar rutas alternas para reducir tiempos de traslado. Entre las principales opciones destacan:

Circuito Interior

Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 1 Norte y Eje 2 Norte

Avenida Chapultepec

Avenida Hidalgo

Estas vías permiten rodear la zona afectada y conectar con el norte y centro de la ciudad sin pasar por Reforma.

16:58 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y Av. Hidalgo en ambos sentidos así como sus cruces como Eje 3 Poniente, Florencia, Insurgentes, Bucareli y Av. Juárez por manifestantes. #AlternativaVial Circuito Interior,… pic.twitter.com/pkhcdVBQzm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 19, 2026

¿Por qué protesta la CNTE?

Las movilizaciones forman parte de un paro nacional en el que los docentes exigen la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y condiciones laborales, así como cambios en el sistema de pensiones.

Las protestas continuarán. Por eso, si transitas por la CDMX, lo mejor es anticipar rutas porque hoy, Reforma está completamente colapsado.