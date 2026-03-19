CNTE bloquea Paseo de la Reforma: Alternativas viales para evitar las calles cerradas | MAPA
Estas vías permiten rodear la zona afectada y conectar con el norte y centro de la ciudad
La Ciudad de México enfrenta afectaciones viales este jueves 19 de marzo de 2026 debido a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantienen cerrados varios tramos de Paseo de la Reforma.
Desde las primeras horas del día, maestros iniciaron movilizaciones como parte de su paro nacional de 72 horas. Las protestas se concentran en puntos clave como el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el cruce de Reforma con Insurgentes, donde la circulación permanece cerrada en ambos sentidos.
CNTE bloquea Paseo de la Reforma: Consulta calles cerradas y rutas alternas
Las autoridades capitalinas confirmaron que el cierre abarca tramos entre Circuito Interior y la calle Violeta, lo que ha generado caos vial y retrasos para miles de automovilistas y usuarios del transporte público.
Además, el Metrobús registra afectaciones importantes. La Línea 7 opera de forma parcial, mientras que tramos de la Línea 1 también presentan suspensión de servicio, obligando a usuarios a buscar rutas alternas.
Alternativas viales para evitar Reforma
Ante el bloqueo, autoridades recomiendan evitar la zona y utilizar rutas alternas para reducir tiempos de traslado. Entre las principales opciones destacan:
- Circuito Interior
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Eje 1 Norte y Eje 2 Norte
- Avenida Chapultepec
- Avenida Hidalgo
Estas vías permiten rodear la zona afectada y conectar con el norte y centro de la ciudad sin pasar por Reforma.
¿Por qué protesta la CNTE?
Las movilizaciones forman parte de un paro nacional en el que los docentes exigen la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y condiciones laborales, así como cambios en el sistema de pensiones.
Las protestas continuarán. Por eso, si transitas por la CDMX, lo mejor es anticipar rutas porque hoy, Reforma está completamente colapsado.