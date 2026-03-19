ASA renueva su Comité de Gestión de Competencias para fortalecer su papel en el Sistema Nacional de Competencias

La alianza entre ASA y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) a través del Sistema Nacional de Competencias promueve la profesionalización y el reconocimiento de habilidades en el ámbito laboral

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reafirma su compromiso con la excelencia operativa y la profesionalización del sector aeronáutico mediante la renovación de su Comité de Gestión de Competencias.

Este mecanismo estratégico fortalece la participación del Organismo en el Sistema Nacional de Competencias del CONOCER, con lo que se subraya el compromiso de ASA con la formación y certificación de su capital humano, asegurando estándares de calidad en el sector aeronáutico.

Desde su integración en 2018, ASA ha trabajado a través de su Comité de Gestión en la estandarización y certificación de habilidades esenciales, alineadas a una industria altamente especializada y crucial para el país.

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La formalización de la renovación del Comité marca un avance en la consolidación de ASA como un referente institucional en la formación, evaluación y certificación de competencias laborales al garantizar la seguridad y eficiencia de sus operaciones.

En este contexto, ASA enfatiza que su competitividad depende de la solidez de su capital humano, por lo que con este esfuerzo se potencia la profesionalización de sus trabajadores y se garantiza que procesos vitales, como el suministro y almacenamiento de combustibles para aviación y la atención a emergencias aeroportuarias, se ejecuten conforme a las mejores y más estrictas prácticas nacionales e internacionales.

La certificación de competencias es una herramienta clave para validar conocimientos técnicos, homologar niveles de calidad y generar confianza entre profesionales, empresas e instituciones, con lo que se asegura que los procesos, productos y servicios de ASA cumplan con las normativas establecidas, para fomentar la mejora continua, la eficiencia operativa y la reducción de riesgos.

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Con el trabajo comprometido, el profesionalismo y el respaldo de más de 60 años de experiencia, el Comité de Gestión de Competencias de ASA ha desarrollado, hasta hoy, tres estándares de competencia:

EC1082: aplicación de técnicas de combate, salvamento y extinción de incendios en aeronaves e instalaciones aeroportuarias.

EC1233: suministro de combustibles para aviación.

EC1234: almacenamiento de combustibles para aviación.

Estos estándares reflejan la capacidad técnica y el liderazgo de ASA para dar respuesta oportuna a las necesidades actuales del sector, con lo que se fortalece la seguridad, confiabilidad y eficiencia de la infraestructura aeroportuaria nacional.

Con acciones como esta ASA reafirma su compromiso con la excelencia y confirma su contribución al Sistema Nacional de Competencias al promover una cultura de certificación que impulsa la integridad, la innovación y la vanguardia en beneficio del desarrollo sostenible y la conectividad de México.