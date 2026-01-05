Atiende SICT en un año más de 45 mil Km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje

A través de la conservación periódica se intervinieron 2 mil 754 km de carreteras

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), atendió 45 mil 477 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, mediante la conservación rutinaria de tramos de enero a diciembre de 2025.

En estas labores se invirtieron 3 mil 949 millones de pesos, en beneficio de 126 millones de habitantes.

La conservación rutinaria se llevó a cabo a través de 297 frentes de trabajo que generaron 8 mil 430 empleos, de los cuales 2 mil 810 fueron directos y 5 mil 620 indirectos.

Las actividades realizadas consistieron en el deshierbe de las franjas laterales del derecho de vía, desazolve de drenaje, retiro de derrumbes y relleno de deslaves.

Adicionalmente, a través de la conservación periódica de tramos, de enero a diciembre de 2025, se atendieron 2 mil 754 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje con una inversión de 7 mil 10 millones de pesos, lo que benefició a 45 millones de habitantes.

Ampliar

Estas obras se realizaron en 498 frentes de trabajo que generaron 4 mil 987 empleos directos y 9 mil 974 empleos indirectos para un total de 14 mil 961 fuentes laborales generadas en el subprograma.

La SICT señaló que el Programa Nacional de Conservación de Carreteras tiene como objetivo dar mantenimiento integral a la Red Carretera Federal Libre de Peaje con tareas de conservación rutinaria, periódica y emergente.

Precisó que se prioriza la atención de tramos con alto tránsito vehicular, las rutas estratégicas para el comercio y los corredores turísticos; de esta manera, se garantiza la transitabilidad en los más de 40 mil kilómetros de carreteras.

A través de acciones de conservación oportuna se fortalece la seguridad, se mejora la eficiencia logística y se impulsa la conectividad regional, lo que contribuye al desarrollo económico y al bienestar de la población, en especial la más desprotegida.