Narco con drones: así están entregando drogas en cárceles y la frontera sin tocar el suelo, alerta la ONU

El narcotráfico en México acaba de dar un paso más en su evolución tecnológica. Ya no se trata solo de túneles, avionetas o “mulas”. Hoy, los cárteles están utilizando drones modificados para realizar entregas precisas de drogas, especialmente en zonas fronterizas y al interior de cárceles, de acuerdo con un informe reciente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

El organismo, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, advirtió que esta práctica no es aislada, sino parte de una tendencia creciente que refleja el nivel de sofisticación alcanzado por las organizaciones criminales.

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Así evolucionaron los drones del narco: ahora entregan droga con drones

El uso de drones por parte del crimen organizado no es nuevo. Desde hace más de una década se habían documentado casos en los que eran utilizados para tareas de vigilancia. Sin embargo, el informe señala un cambio clave, ahora estos dispositivos han sido adaptados para transportar drogas con rutas programadas y puntos de entrega específicos.

Los grupos criminales han pasado de utilizar drones comerciales a equipos modificados, e incluso diseñados a medida, con mayor capacidad de carga, autonomía y precisión. En la práctica, funcionan como pequeñas “mulas aéreas” que reducen el riesgo para los operadores humanos.

Ligeras, letales y voladoras: fentanilo y metanfetamina dominan el narco con drones

El reporte destaca que los drones son utilizados principalmente para trasladar sustancias de alto valor y bajo peso, como el fentanilo y las metanfetaminas. Esto permite maximizar ganancias con cargas pequeñas, facilitando su transporte sin levantar sospechas.

Además, esta modalidad ha sido detectada en Cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, e incluso con entregas directas dentro de centros penitenciarios, detalla el informe de la ONU.

En ambos casos, el uso de drones permite evadir controles de seguridad tradicionales.

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Más drones asegurados, más negocio: así crece el narco en el aire

Las cifras reflejan el crecimiento del fenómeno. Entre 2019 y 2025, autoridades mexicanas aseguraron al menos 134 drones vinculados a actividades ilícitas. Solo en 2025, se decomisaron 85, lo que evidencia un incremento acelerado en su uso.

Para autoridades y organismos internacionales, estos números no solo representan incautaciones, sino un indicador de la rápida adopción tecnológica por parte del crimen organizado.

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El narco ya vuela más allá de México: drones cruzan fronteras y alarman al mundo

El uso de drones por cárteles mexicanos ya tiene repercusiones fuera del país. En febrero de 2026, autoridades en Estados Unidos llegaron a cerrar temporalmente el espacio aéreo en El Paso, Texas, ante la presencia de estos dispositivos vinculados al narcotráfico.

La Organización de las Naciones Unidas advierte que este fenómeno no es exclusivo de México. Casos similares han sido detectados en otras regiones del mundo, lo que confirma una tendencia global en la modernización de las redes criminales.

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Narco 4.0: menos riesgo, más control

Especialistas coinciden en que el uso de drones marca una nueva etapa en el narcotráfico, operaciones más discretas, automatizadas y difíciles de rastrear.

A diferencia de métodos tradicionales, esta tecnología permite reducir la exposición de los operadores, evadir vigilancia terrestre, realizar entregas rápidas y precisas.

El reto para las autoridades, advierten, será adaptarse a esta nueva realidad donde el crimen organizado no solo trafica drogas, sino que también innova con herramientas tecnológicas.

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