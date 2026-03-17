Multa de 2,000 pesos en marzo: Confirman que motociclistas serán sancionados si no cumplen esta regla
También se sanciona llevar más pasajeros de los permitidos o circular sin las condiciones de seguridad
La Ciudad de México mantiene operativos para motociclistas en este 2026, y autoridades capitalinas han reiterado una regla clave del Reglamento de Tránsito: usar casco certificado y correctamente colocado es obligatorio para conductor y acompañante.
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De acuerdo con disposiciones oficiales, quienes no cumplan esta medida pueden recibir una multa que supera los 2,000 pesos, ya que la sanción se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
¿De cuánto es la multa para motociclistas en CDMX 2026?
El monto depende del número de UMAs aplicadas por la infracción. En 2026, las multas por no usar casco pueden ir de:
- 10 a 20 UMAs, es decir, entre 1,173 y 2,346 pesos aproximadamente
- En casos más severos, puede alcanzar hasta 30 UMAs, superando los 3,500 pesos
Además, no solo se trata del dinero. La infracción también implica pérdida de puntos en la licencia e incluso el envío de la motocicleta al corralón, lo que genera costos adicionales.
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La regla clave que debes cumplir
El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establece que:
- El casco debe ser exclusivo para motociclista
- Debe estar certificado (DOT, ECE o similar)
- Tiene que ir abrochado correctamente
- Aplica tanto para el conductor como para el pasajero
También se sanciona llevar más pasajeros de los permitidos o circular sin las condiciones de seguridad necesarias.
¿Por qué aumentan las multas en 2026?
El incremento no se debe a nuevas reglas, sino al ajuste de la UMA, que subió su valor en 2026, encareciendo automáticamente las sanciones.
En resumen, si manejas motocicleta en la CDMX este marzo, no cumplir con el uso correcto del casco puede costarte más de 2,000 pesos… y algo más: tu seguridad.