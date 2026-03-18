Expropiación Petrolera: qué fue y por qué se celebra el 18 de marzo en México

El día que México tomó el control de su petróleo

Cada 18 de marzo, México conmemora uno de los episodios más determinantes de su historia moderna, la Expropiación Petrolera. Fue en 1938 cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció la nacionalización de la industria petrolera, una decisión que reconfiguró la relación del país con sus recursos naturales y con el capital extranjero.

El contexto no era menor. Durante décadas, empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas, controlaban la extracción y comercialización del petróleo en territorio mexicano, mientras las condiciones laborales de los trabajadores eran precarias y los beneficios económicos salían del país.

¿Qué fue exactamente la Expropiación Petrolera?

La Expropiación Petrolera fue una medida mediante la cual el Estado mexicano tomó posesión legal de las compañías petroleras privadas que operaban en el país. Esto ocurrió tras un conflicto laboral entre trabajadores y empresas, que escaló hasta la Suprema Corte, la cual falló a favor de los empleados.

Sin embargo, las compañías se negaron a cumplir con las condiciones impuestas, lo que llevó al gobierno de Cárdenas a tomar una decisión histórica: expropiar sus bienes y crear una industria petrolera nacional.

De este proceso nació Petróleos Mexicanos (Pemex), que desde entonces se convirtió en uno de los pilares económicos y simbólicos del país.

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El respaldo popular: un momento de unidad nacional

Uno de los elementos más recordados de este episodio es el respaldo ciudadano. Ante la presión internacional y la necesidad de indemnizar a las empresas extranjeras, el gobierno convocó al pueblo mexicano a contribuir.

La respuesta fue masiva, personas de todo el país donaron dinero, joyas y hasta animales para apoyar la decisión. Este gesto consolidó la Expropiación Petrolera no solo como un acto político, sino como un símbolo de unidad nacional.

¿Por qué se celebra el 18 de marzo?

El 18 de marzo se conmemora porque fue la fecha en que Cárdenas anunció oficialmente la expropiación a través de un mensaje a la nación. Desde entonces, se considera una fecha clave en la defensa de la soberanía energética de México.

A lo largo de los años, gobiernos, instituciones y ciudadanos han recordado este día con ceremonias, discursos y eventos que destacan su importancia histórica.

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El significado hoy: entre el orgullo y el debate

A más de ocho décadas de distancia, la Expropiación Petrolera sigue siendo un tema vigente. Para muchos, representa un acto de soberanía y dignidad nacional; para otros, abre el debate sobre la eficiencia, la deuda y el futuro de la industria petrolera en México.

Hoy, Petróleos Mexicanos enfrenta retos financieros importantes, en un contexto global donde las energías limpias ganan terreno y el modelo energético tradicional está bajo presión.

Un hecho histórico que sigue marcando el presente

La Expropiación Petrolera no es solo un capítulo del pasado. Es una referencia constante cuando se discute el rumbo económico, energético y político del país.

Cada 18 de marzo, México no solo recuerda una decisión histórica, revive una pregunta que sigue vigente en 2026… ¿qué tanto ha cambiado realmente el destino del petróleo nacional?

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