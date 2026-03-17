Por qué se celebra San Patricio el 17 de marzo: Historia y origen de la fiesta / Transcendental Graphics

Cada 17 de marzo, varios lugares del mundo celebran en color verde. Desde pubs en América hasta monumentos iluminados en Europa y América Latina, el Día de San Patricio se ha convertido en una celebración que trasciende fronteras, religiones y culturas. Lo que comenzó como una conmemoración religiosa en Irlanda hoy es un fenómeno global que mezcla historia, identidad, migración y hasta estrategia comercial.

¿Quién fue San Patricio y por qué se celebra?

El origen de esta festividad se remonta a San Patricio, figura clave en la cristianización de Irlanda durante el siglo V. Aunque no era irlandés de nacimiento, su labor como misionero lo convirtió en el santo patrón del país.

La fecha del 17 de marzo marca el día de su muerte y, durante siglos, fue una celebración religiosa solemne en Irlanda, caracterizada por misas y reuniones familiares.

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De tradición religiosa a fenómeno global

El giro vino con la migración irlandesa, especialmente hacia Estados Unidos en el siglo XIX. Ciudades como Nueva York y Boston comenzaron a organizar desfiles masivos que poco a poco transformaron la festividad.

Con el tiempo, el Día de San Patricio dejó de ser exclusivamente religioso para convertirse en una celebración cultural:

Se popularizó el uso del color verde como símbolo de Irlanda

El trébol se consolidó como emblema icónico

La cerveza, especialmente teñida de verde, se volvió protagonista

Los desfiles y fiestas callejeras crecieron en escala

Hoy, países sin conexión directa con Irlanda también participan activamente en la celebración.

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Una fiesta impulsada por el marketing y la cultura pop

El auge global del Día de San Patricio no se entiende sin el papel de la industria del entretenimiento, las marcas y el turismo. Grandes empresas de bebidas, cadenas de restaurantes y destinos turísticos han capitalizado la fecha para generar campañas que refuerzan su alcance internacional.

Incluso monumentos emblemáticos alrededor del mundo, como la Torre de Pisa o el Empire State, se iluminan de verde como parte de una iniciativa global impulsada por Irlanda para posicionar su cultura a nivel mundial.

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¿Por qué sigue creciendo?

El éxito del Día de San Patricio radica en una combinación poderosa:

Es una celebración fácil de adoptar (solo necesitas vestirte de verde)

Tiene un ambiente festivo universal

No exige una afiliación religiosa estricta

Se adapta a distintas culturas sin perder su esencia

México y el toque local

En México, la celebración ha ido ganando terreno, especialmente en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey, donde bares y restaurantes organizan eventos temáticos. Aunque no es una tradición arraigada, cada año suma más seguidores, sobre todo entre jóvenes.