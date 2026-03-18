El secreto mejor guardado de Irán: la grieta interna que podría derrumbar al régimen en cualquier momento / NurPhoto

El poder real de Irán no está en el gobierno, sino en su fuerza más leal

Cuando se habla del poder de Irán, el foco suele ponerse en su ejército, su programa nuclear o sus tensiones con Occidente. Pero la estructura que realmente sostiene al régimen no es visible a simple vista ni responde al gobierno civil. Se trata de la Guardia Revolucionaria de Irán, una fuerza creada tras la revolución de 1979 que hoy opera como el verdadero eje de control político, militar y económico del país.

A diferencia del ejército tradicional, esta organización responde directamente al líder supremo, en este caso el recientemente nombrado Mojtaba Jamenei, lo que la convierte en una institución diseñada no para defender al Estado, sino para proteger la continuidad del sistema. Su influencia va mucho más allá del campo de batalla, pues controla sectores estratégicos de la economía, supervisa la seguridad interna y dirige operaciones clave como el desarrollo de misiles y drones.

TE RECOMENDAMOS: Israel elimina al jefe de inteligencia de Irán y desata el temor de una guerra sin control

Un aparato diseñado para resistir cualquier crisis

La estructura de poder en Irán está pensada para evitar colapsos rápidos. La coexistencia entre el ejército regular y la Guardia Revolucionaria crea un equilibrio que dificulta cualquier intento de golpe interno o intervención externa efectiva. A esto se suma una red de milicias aliadas en Medio Oriente y una capacidad comprobada para operar tanto en conflictos convencionales como en escenarios de guerra asimétrica.

Este diseño ha permitido al régimen sobrevivir a décadas de sanciones, conflictos regionales, asesinatos de altos mandos y oleadas de protestas internas. La Guardia Revolucionaria no solo combate amenazas externas, también actúa como el principal mecanismo de contención frente al descontento social dentro del país.

El secreto mejor guardado de Irán: la grieta interna que podría derrumbar al régimen en cualquier momento / NurPhoto Ampliar

La grieta que podría cambiarlo todo

Sin embargo, el mayor riesgo para el régimen iraní no proviene del exterior. La verdadera vulnerabilidad está en un factor mucho más difícil de medir: la lealtad interna de sus propias élites militares.

Expertos coinciden en que, mientras la Guardia Revolucionaria se mantenga cohesionada ideológicamente, el sistema tiene capacidad de resistir incluso escenarios extremos. Pero si esa unidad se fractura, el impacto sería inmediato. A diferencia de otros Estados, donde las instituciones pueden amortiguar crisis, en Irán gran parte del poder está concentrado en este núcleo militar.

Una eventual división interna, ya sea por disputas de poder, desgaste ideológico o presión social, podría desencadenar un colapso que no dependería de invasiones ni bombardeos, sino de una ruptura desde dentro.

El secreto mejor guardado de Irán: la grieta interna que podría derrumbar al régimen en cualquier momento / NurPhoto Ampliar

Un régimen que depende de sí mismo para sobrevivir

El futuro de Irán no se define únicamente en el terreno geopolítico, sino en la estabilidad de su estructura interna. La permanencia del sistema está directamente ligada a la capacidad de la Guardia Revolucionaria de mantenerse unida, disciplinada y fiel a su misión original.

En ese sentido, la gran pregunta no es cuánto puede resistir Irán frente a sus enemigos, sino cuánto tiempo puede sostenerse sin que su propio aparato de poder comience a resquebrajarse.

RECOMENDADO: Qué países tienen armas nucleares en 2026: la lista completa y quién concentra el poder militar global