Apoyo de 3,300 pesos para hombres de 30 a 64 años: Registro y requisitos para recibir la Pensión Bienestar 2026

El Gobierno de México mantiene en 2026 el apoyo económico de 3,300 pesos bimestrales para hombres de entre 30 y 64 años dentro de los Programas para el Bienestar. Este beneficio está dirigido principalmente a quienes viven con discapacidad permanente y en condiciones de vulnerabilidad.

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Aunque muchas personas lo identifican como un apoyo general, en realidad forma parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que puede incluir a hombres y mujeres en este rango de edad, dependiendo del estado y los convenios de universalidad.

Requisitos para recibir el apoyo en 2026

De acuerdo con lineamientos oficiales, los interesados deben cumplir con lo siguiente:

Tener entre 30 y 64 años de edad

Ser mexicano y residir en el país

Presentar discapacidad permanente comprobable

Vivir en zonas con cobertura del programa o alta marginación

Además, se solicita documentación básica como:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Certificado médico que acredite la discapacidad

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¿Cuándo es el registro para Pensión Bienestar?

El registro a la Pensión Bienestar se abre en distintos periodos durante el año y se realiza de forma presencial en módulos oficiales o mediante operativos territoriales del Gobierno de México.

Actualmente, en marzo de 2026, los pagos continúan para beneficiarios ya inscritos, mientras que nuevas fechas de registro se anuncian a través de canales oficiales.

¿Quiénes reciben el pago?

El apoyo se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y busca garantizar un ingreso básico para personas que enfrentan barreras económicas o laborales.

Este programa es uno de los pilares sociales del Gobierno, enfocado en mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.