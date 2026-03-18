Alertan por acceso temprano de menores a contenido para adultos; Esto dicen los estudios
Especialistas en salud mental y educación advierten que el consumo temprano puede tener efectos importantes en el desarrollo
El acceso de menores a contenido para adultos en internet se ha convertido en un tema de preocupación global. Diversos estudios coinciden en que la exposición comienza cada vez a edades más tempranas, lo que ha encendido alertas entre especialistas en salud y educación.
¿A qué edad comienzan los adolescentes a consumir contenido para adultos?
De acuerdo con investigaciones recientes pertenecientes a Aldeas Infantiles SOS, la edad promedio de primer contacto se sitúa entre los 12 y 13 años, aunque hay casos documentados desde los 8 años o incluso antes. Los datos más recientes muestran un patrón claro:
- Edad promedio: entre 11 y 13 años
- Algunos menores acceden antes de los 10 años
- El consumo se vuelve más frecuente entre los 14 y 16 años
Además, el acceso puede darse de dos formas:
- Intencional, buscando este tipo de contenido
- Accidental, a través de redes sociales, anuncios o enlaces
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¿Cuáles son los principales riesgos para las infancias?
Especialistas en salud mental y educación advierten que el consumo temprano puede tener efectos importantes en el desarrollo. Entre los principales riesgos se encuentran:
- Distorsión de la percepción sobre relaciones afectivas
- Expectativas irreales sobre el cuerpo y la intimidad
- Dificultades en el consentimiento y la empatía
- Posible uso compulsivo que afecta la vida diaria
Además, la exposición temprana puede impactar en el desarrollo emocional y cognitivo, aumentando el riesgo de ansiedad, estrés o conductas problemáticas.
¿Por qué el acceso es cada vez más temprano?
El principal factor es la facilidad de acceso a internet y todo el contenido ilimitado que se tiene dentro de la red. Hoy en día, niñas, niños y adolescentes tienen dispositivos electrónicos desde muy temprana edad, sin embargo, no siempre existen controles parentales efectivos.
Por ende, gran parte del contenido que circula en redes sociales ha hecho que el acceso sea más rápido, frecuente y sin supervisión.
Por lo tanto, uno de los puntos que más preocupa a especialistas es que este tipo de contenido se está convirtiendo en una fuente de aprendizaje para adolescentes. Lo cual implica que:
- Muchos jóvenes forman sus primeras ideas sobre relaciones desde ahí
- Se pueden normalizar conductas poco realistas o incluso violentas
- Se reduce el acceso a información basada en educación sexual integral
Expertos coinciden en que esto puede afectar la forma en que las nuevas generaciones entienden el respeto, el consentimiento y las relaciones saludables.
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