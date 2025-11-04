¿Cuántos mexicanos somos en 2025? El país crece lento y la población envejece

Según las proyecciones más recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población estimada de México para el año 2025 alcanza los 133.4 millones de habitantes.

Esta cifra refleja una realidad demográfica en plena transformación: aunque el país sigue creciendo, lo hace a un ritmo lento y sostenido, con una tasa de crecimiento anual del 0.7%. Te contamos más sobre este tema.

¿México se está convirtiendo en un país de personas adultas mayores?

Se espera que en 2025 nazcan poco más de 2 millones de personas, una cifra que, junto con el aumento en la esperanza de vida, está generando un cambio profundo en la estructura de la pirámide poblacional mexicana, con retos directos en áreas como salud y seguridad social.

La principal consecuencia de esta dinámica es el envejecimiento de la población. Mientras que el segmento de la población menor de 11 años disminuye, la población mayor de 60 años continúa en expansión.

Es decir, que se prevé que el porcentaje de adultos mayores siga creciendo, lo que plantea un desafío urgente para el sistema de pensiones, la seguridad social y la atención médica. Esta transición es resultado de múltiples factores sociales y económicos.

Por un lado, la escolarización y la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha propiciado una mejor planificación familiar, mientras que la situación económica lleva a muchas parejas a posponer o limitar la maternidad y paternidad, priorizando la calidad de vida sobre el tamaño de la familia.

¿Qué dicen las cifras oficiales?

De los 133.4 millones de habitantes, el desglose entre géneros se mantiene relativamente equilibrado, con una ligera mayoría de mujeres. En cuanto a la distribución, cerca del 79% de la población vive concentrada en áreas urbanas.

Los estados más poblados del país siguen siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato y Puebla. A nivel nacional, la edad promedio se sitúa alrededor de los 30 años, lo que indica que, aunque la población está envejeciendo, el país mantiene una importante base de fuerza laboral joven y activa.

