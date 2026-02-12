Día de San Valentín 2026: cae el matrimonio y aumenta la unión libre en México según INEGI

A pocos días del Día de San Valentín, la forma en que los mexicanos construyen sus relaciones afectivas refleja cambios significativos en la sociedad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), desde el año 2023 al día de hoy, mientras el interés por el matrimonio formal va a la baja, la unión libre se ha convertido en la opción preferida de un número creciente de parejas. Este fenómeno evidencia una transformación cultural que afecta tanto a jóvenes como a adultos de mediana edad.

El descenso en matrimonios y el aumento de la convivencia sin formalidad legal no solo representan un cambio en las estadísticas, sino que también muestran la evolución de las prioridades de las parejas mexicanas. La decisión de no casarse formalmente puede estar vinculada a factores económicos, culturales y sociales que influyen en la percepción del compromiso.

En este contexto, la celebración del 14 de febrero adquiere un significado particular. Para muchas parejas, el Día de San Valentín no solo es un momento para reafirmar el afecto, sino también para reflejar la diversidad de formas de vivir el amor. Los datos del INEGI permiten identificar cómo estas transformaciones se manifiestan en cifras concretas y cómo la sociedad mexicana ha adoptado nuevas modalidades de relación en las últimas dos décadas.

Veamos, pues, los datos del INEGI.

Menos matrimonios en México

Entre 2005 y 2025, la proporción de personas de 15 años o más que estaban casadas disminuyó de 47.6 % a 36.3 %.

En términos absolutos:

En 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios, frente a 501 mil 529 en 2023, una disminución de 1.1 %.

Estos datos reflejan un cambio sostenido en la formalización de las relaciones, particularmente entre los adultos jóvenes y de mediana edad.

Crece la unión libre

En contraste, la unión libre ha aumentado entre la población adulta en México. Entre 2005 y 2025:

El porcentaje de personas que viven en unión libre pasó de 11.1 % a 17.6 %.

30–59 años: de 12.8 % a 22.9 %.

de 12.8 % a 22.9 %. 15–29 años: de 10.9 % a 15.9 %.

de 10.9 % a 15.9 %. 60 años o más: de 5.6 % a 7.2 %.

El incremento de la unión libre evidencia una transformación en la manera de consolidar relaciones afectivas, priorizando la convivencia sin necesidad de formalidades legales.

Implicaciones sociales

Expertos señalan que esta tendencia se relaciona con diversos factores:

Mayor independencia económica de la población femenina.

Cambio en la percepción social sobre la necesidad del matrimonio legal.

Valorización de la convivencia cotidiana sobre el reconocimiento formal de la pareja.

Un San Valentín marcado por el lazo ateo, sin ley que lo rija

En este Día de San Valentín 2026, las cifras del INEGI reflejan que el amor en México se manifiesta de formas diversas. Mientras el matrimonio formal sigue siendo una opción, la unión libre se consolida como una alternativa creciente, mostrando cómo la sociedad adapta sus relaciones a nuevas realidades culturales, económicas y sociales.