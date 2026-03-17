Sheinbaum reconoce gesto del Rey de España y llama al diálogo

Reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum, el gesto del Rey de España Felipe VI, de acercarse al pueblo de México al acudir a la exposición de las mujeres indígenas que se envió a Madrid, pero sobre todo al aceptar que durante la Conquista Española de América hubo “mucho abuso”.

¿Qué implica el gesto del Rey de España hacia México?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primer Mandataria mencionó que si bien no se obtuvo la disculpa que pidió su antecesor Andrés Manuel López Obrador, con una carta, afirmó que hubo un gesto de acercamiento del Rey aunque se le cuestionó si ello llevaría a una invitación formal, enfatizó “vamos a ver”.

¿Qué postura mantiene el gobierno mexicano?

Y es que la Jefa del Ejecutivo Federal lamentó que sigue existiendo en España, la ideología que llegaron a civilizar a los indios, minimizando con ello la cultura mexicana tachándola además de bárbara y poco civilizada.