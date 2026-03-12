e.firma 2026: ¿Cómo renovarla en línea para presentar la Declaración Anual?

Si planeas presentar tu Declaración Anual 2026, uno de los requisitos más importantes es contar con tu e.firma vigente. Este certificado digital funciona como tu identidad electrónica ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y tiene la misma validez legal que una firma autógrafa para realizar trámites fiscales en línea.

La buena noticia es que muchos contribuyentes pueden renovar su e.firma completamente en línea, sin necesidad de acudir a una oficina del SAT, siempre que el certificado esté vigente o haya vencido recientemente.

Paso a paso para renovar tu e.firma en línea

De acuerdo con la guía oficial del SAT, el proceso puede hacerse desde casa siguiendo estos pasos:

1. Descarga el programa Certifica

Ingresa al portal del SAT y descarga la aplicación Certifica (antes llamada Solcedi). Este programa permite generar el archivo necesario para renovar tu firma electrónica.

2. Genera el requerimiento de renovación

Dentro del programa, selecciona la opción “Requerimiento de renovación de e.firma” y carga los archivos de tu firma actual (.cer y .key). Después guarda el archivo generado con terminación .ren.

3. Ingresa a CertiSAT Web

Accede al portal CertiSAT Web con tu e.firma vigente o con tu contraseña del SAT.

4. Envía la solicitud de renovación

Selecciona la opción “Renovación del certificado”, carga el archivo .ren que generaste y confirma el trámite.

5. Descarga tu nuevo certificado

Finalmente entra al apartado “Recuperación de certificados”, introduce tu RFC y descarga tu nuevo archivo .cer, que será tu e.firma renovada.

Requisitos para renovar la e.firma desde casa

Para completar el trámite en línea necesitas:

Archivos de tu e.firma actual (.cer y .key)

Contraseña de la llave privada

RFC y conexión a internet

Si el certificado tiene más de un año vencido o perdiste los archivos, será necesario acudir a una oficina del SAT con cita previa.

Mantener tu e.firma actualizada es clave para presentar la Declaración Anual, solicitar devoluciones de impuestos o firmar documentos electrónicos ante el SAT durante este 2026.