¿Por qué envejece la cara? Descubre las técnicas modernas para levantar pómulos y cejas

¿Sientes que tu rostro ha perdido firmeza o que te ves cansado todo el tiempo? En entrevista con Martha Debayle, el Dr. Abel de la Peña, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, desmitifica las cirugías estéticas y explica las técnicas más avanzadas: el Deep Plane y la cirugía endoscópica.

¿Qué es el Deep Plane y por qué es tendencia?

A diferencia de las cirugías de los años 70, donde solo se estiraba la piel dejando un aspecto artificial, el Deep Plane trabaja directamente sobre los músculos y los ligamentos.

El beneficio principal: No se despega la piel del músculo, lo que evita el aspecto “jalado”.

No se despega la piel del músculo, lo que evita el aspecto “jalado”. Resultados naturales: Se reposicionan los cojinetes grasos que se caen con la edad (como el pómulo), devolviendo el volumen a donde pertenece.

Cirugía Endoscópica: El secreto para una mirada abierta

Si tu problema es la “cola de la ceja” caída o el párpado encapotado, el Dr. Abel de la Peña recomienda la endoscopía. A través de incisiones mínimas en el cuero cabelludo (sin quitar cabello), se liberan los músculos que jalan la ceja hacia abajo.

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Recuperación: Es un procedimiento rápido (aprox. una hora) con resultados inmediatos en la apertura de la mirada.

Es un procedimiento rápido (aprox. una hora) con resultados inmediatos en la apertura de la mirada. Diferencia con la Blefaroplastía: Mientras la blefaroplastía quita exceso de piel en párpados, la endoscopía eleva la estructura de la ceja. A veces, levantar la ceja es suficiente para no tener que cortar piel del párpado.

La prueba del espejo: ¿Realmente necesitas cirugía?

El especialista compartió un truco infalible:

Toma tu celular en modo selfie o un espejo. Ponlo en tu regazo y asómate hacia abajo: ahí verás el efecto de la gravedad y la flacidez real. Ahora acuéstate y mira el espejo hacia arriba: si te gusta cómo te ves así, tu problema es flacidez, no falta de volumen, y la solución es corregir la posición de los tejidos, no rellenar con bioestimulantes en exceso.

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Escucha la entrevista completa con Martha Debayle y el Dr. Abel de la Peña para conocer más sobre costos, recuperación y cómo elegir al mejor cirujano.