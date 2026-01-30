Justicia de Francia ordena indemnizar a 371 mujeres por implantes mamarios defectuosos

Los implantes de mama de la empresa francesa PIP se vendieron y se utilizaron en cirugías estéticas en 65 países del mundo. / Coolpicture

Un Tribunal de Francia ordenó a una empresa indemnizar a 371 mujeres que desarrollaron problemas de salud al recibir implantes mamarios defectuosos en cirugías plásticas practicadas hace más de 15 años.

La resolución del Tribunal de Comercio de Tolón (Toulón en francés) se emitió en definitiva a favor de las víctimas.

Al menos medio millón de mujeres recibieron un implante mamario relleno de silicón industrial de la empresa PIP, en su cirugía plástica de aumento de pecho de 2001 a 2010. / PonyWang Ampliar

¿Con cuánto indemnizarán a las mujeres que recibieron implantes mamarios defectuosos?

El juez de Tolón señaló que la empresa alemana TÜV tendrá que pagarle a las víctimas una cifra que va de los 6,000 y 47,000 euros, equivalentes a entre 125 mil y 970 mil pesos mexicanos.

Las víctimas son 341 mujeres de Gran Bretaña, 17 de Bulgaria, 12 de Irlanda y 1 de Colombia.

“Esta sentencia marca un punto de inflexión en este escándalo que comenzó hace más de 15 años”, señaló Olivier Aumaître, abogado de las víctimas, que enfrentaron problemas de salud desde el área de los ganglios linfáticos hasta los pulmones, luego que el implante que les colocaron en la cirugía de aumento de pecho estalló dentro de su cuerpo.

¿Cuál era el defecto de los implantes mamarios?

Fue en 2010 cuando salió a la luz que los implantes mamarios de la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP) estaban rellenos con un gel de silicona muy barato que no estaba homologado para uso médico y que hacía que el implante se rompiera con mayor facilidad.

De acuerdo con las investigaciones, de 2001 a 2010 se vendieron cerca de medio millón de estas prótesis mamarias defectuosas en el mundo, debido también a los bajos controles de la empresa alemana TÜV Rheinland, que se encargaba de certificarlas.

Sin embargo, el conflicto superó fronteras ya que la empresa PIP llegó a exportar el 84% de su producción a 64 países de todo el mundo.











