Equinoccio de primavera en Teotihuacán 2026: horarios, costos, restricciones y todo lo que debes saber antes de ir / NurPhoto

La llegada del equinoccio de primavera 2026 volverá a convertir a la Zona Arqueológica de Teotihuacán en uno de los puntos más concurridos del país. Como cada año, miles de visitantes acudirán con la intención de presenciar el cambio de estación y participar en el ya tradicional ritual de “recarga de energía”. Sin embargo, en esta ocasión la experiencia estará marcada por una serie de restricciones y medidas que modifican significativamente la forma en que se vive esta fecha.

¿Cuándo es el equinoccio de primavera en Teotihuacán?

Aunque el equinoccio ocurrirá el 20 de marzo, el mayor número de asistentes se concentrará durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo, días en los que se implementará un operativo especial para regular el acceso y garantizar la seguridad de los visitantes, así como la protección del sitio arqueológico.

En cuanto a los horarios, el sábado 21 de marzo la zona abrirá desde las 7:00 y cerrará a las 17:00 horas, mientras que el domingo 22 el acceso iniciará a las 8:00 y concluirá a la misma hora. En ambos casos, el último ingreso será media hora antes del cierre. Las puertas habilitadas serán la 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que se recomienda planear con anticipación la ruta de entrada para evitar contratiempos, especialmente ante la alta afluencia esperada.

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¿Cuánto cuesta entrar a Teotihuacán para el equinoccio de primavera 2026?

El costo de acceso general será de 210 pesos, con un descuento del 50 por ciento para visitantes mexicanos y residentes, quienes pagarán 105 pesos. Como es habitual, el domingo la entrada será gratuita para nacionales. También se mantiene el acceso sin costo para adultos mayores, menores de 13 años, estudiantes, profesores y personas con discapacidad.

Uno de los cambios más relevantes, y que ha generado mayor atención entre los visitantes, es la prohibición de subir a las pirámides, incluida la del Sol. Esta medida, que busca preservar el patrimonio arqueológico, elimina una de las prácticas más emblemáticas asociadas a esta fecha. De igual forma, no se permitirá la realización de rituales o actividades sin autorización previa, lo que implica un control más estricto sobre las dinámicas tradicionales que suelen llevarse a cabo durante el equinoccio.

Acceso y lo que debes saber

Las autoridades también han establecido una serie de restricciones sobre los objetos que pueden ingresar a la zona. No se permitirá el acceso con mascotas, mochilas voluminosas, bocinas, instrumentos musicales, drones, casas de campaña, mantas ni carteles. Asimismo, está estrictamente prohibido introducir bebidas alcohólicas, drogas, armas o cualquier objeto considerado de riesgo.

A estas medidas se suma el cierre de los museos de sitio durante los días de mayor afluencia, así como la posibilidad de que los estacionamientos se saturen desde primeras horas del día, lo que refuerza la recomendación de llegar temprano.

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Recomendaciones para la llegada del equinoccio de primavera en Teotihuacán

Ante las condiciones climáticas y la exposición prolongada al sol, las autoridades sugieren a los visitantes acudir preparados con agua, bloqueador solar y protección para la cabeza. También se recomienda permanecer en áreas abiertas como la Plaza del Sol o la Plaza de la Luna, donde es posible mantenerse dentro del ambiente general sin exponerse a zonas de mayor concentración.

Un aspecto que suele pasar desapercibido es que el fenómeno astronómico del equinoccio no coincide con los días de mayor asistencia. Mientras el evento ocurre el 20 de marzo, la mayoría de las visitas se concentran el fin de semana posterior, lo que convierte la experiencia en un acto más simbólico que astronómico.

En este contexto, acudir a Teotihuacán durante el equinoccio de primavera en 2026 implica adaptarse a una experiencia más regulada, con menos libertades que en años anteriores, pero que mantiene su relevancia como uno de los rituales colectivos más importantes del calendario cultural en México.

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