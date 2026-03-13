Universidades y SEP buscan alfabetizar a 100 mil personas

México busca reducir el rezago educativo mediante un acuerdo entre instituciones educativas y autoridades federales para alfabetizar a miles de personas en el país.

México busca reducir el rezago educativo mediante un acuerdo entre instituciones educativas y autoridades federales para alfabetizar a miles de personas en el país.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las acciones de alfabetización y reducir el rezago educativo en el país.

La #ANUIES se enorgullece de formar parte de una iniciativa conjunta para combatir el analfabetismo y el rezago educativo en México. El titular de la asociación, Dr. Luis González Placencia, firmó un Convenio con la @SEP_mx y el @INEAmx, a fin de alfabetizar a 100 mil personas… pic.twitter.com/Ar8jlfiY1u — ANUIES (@ANUIES) March 12, 2026

Meta de alfabetizar a 100 mil personas

El acuerdo, suscrito por Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES; Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP; y Armando Contreras Castillo, director general del INEA, tiene como meta alfabetizar a 100 mil mexicanas y mexicanos para agosto de este año, como parte de la campaña nacional “El Poder de Alfabetizar”.

Durante el acto realizado en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública, el secretario de Educación, Mario Delgado, subrayó que la alfabetización representa un compromiso nacional que requiere la participación de gobierno, universidades y sociedad.

“Que los jóvenes universitarios alfabeticen es un acto de encuentro humano, algo que nos urge en medio de un entorno digital”, expresó, al destacar el papel de las y los estudiantes en esta estrategia de transformación social.

El convenio permitirá que estudiantes de instituciones de educación superior participen como voluntarios, realizando su servicio social o prácticas profesionales en tareas de alfabetización y acompañamiento educativo para personas jóvenes y adultas que no han concluido su educación básica.

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Participación de universidades y espacios educativos

Entre las acciones previstas está la creación de círculos de estudio, plazas comunitarias y puntos de encuentro, donde se brindará atención educativa a personas que no saben leer ni escribir o que buscan concluir su formación básica.

Por su parte, Armando Contreras Castillo, director del INEA, señaló que en México aún existe un 3.8 por ciento de la población que no sabe leer ni escribir, por lo que el reto es ampliar los espacios educativos a través de los 26 institutos estatales del organismo.

El desarrollo de la educación es responsabilidad de toda la sociedad, no solo del gobierno”, — afirmó.

A la firma del convenio también asistieron el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, rectoras y rectores de diversas universidades, así como directivos de escuelas normales y del Tecnológico Nacional de México.

Con esta estrategia conjunta, autoridades educativas buscan avanzar hacia un México libre de analfabetismo, ampliando las oportunidades de desarrollo y bienestar para miles de personas en el país dentro de la Campaña alfabetización.

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ahz.