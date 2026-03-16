Inicia campaña contra el cáncer de mama en CDMX

En la Ciudad de México fallecen cada año 600 mujeres por cáncer de mama, por eso el Gobierno local inició una estrategia para que las capitalinas detecten a tiempo la enfermedad.

Se trata, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de que todas las habitantes de la ciudad tengan derecho a un diagnostico “tengan o no seguridad social”.

Por ello, se planteó como meta este 2026, la realización de medio millón de mastografías.

¿Cuál es la meta de mastografías para los próximos años?

“El objetivo es que en este año llevemos a cabo medio millón de mastografías y el próximo año 2027 a un millón de mujeres podamos llevar a cabo mastografías”.

“Todos los casos con alguna situación, con algún problema, serán canalizados al gobierno federal” para su tratamiento, dijo la mandataria.

Para llevar a cabo estas acciones ya se tienen 40 mastrografos, (móviles y fijos), adquiridos el año pasado y este año se estarán comprando otros 20. “Tendremos 60 mastografos para hacer la tarea”, indicó.

¿Qué impacto tiene la detección temprana en la supervivencia?

En la Ciudad de México hay una tasa de mortalidad de 21 casos por cada 100 mil mujeres los que lleva a tener un registro de 600 muertes caca año por cáncer de mama.

Brugada aseguró que cuando el cáncer de mama se identifica en etapas tempranas, la tasa de supervivencia es de más de 90 por ciento.

En la presentación, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, invitó a las mujeres a acudir a auto explorarse.

A partir de los 25 años, a qué vayan y se hagan un examen clínico y la mastografía a partir de los 40 años y hasta los 69 años, finalizó.

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