Atacan e incendian transporte con pasajeros en Acapulco, hay una persona muerta y siete lesionados

Ataque transporte Acapulco deja un chofer muerto y siete personas lesionadas, entre ellas tres militares que viajaban de civiles y un menor de edad.

Un ataque a una camioneta de transporte público en Acapulco dejó un saldo de siete personas lesionadas y el chofer muerto, luego de una agresión armada. Entre los heridos se encuentran tres militares que viajaban de civiles y un menor de edad.

La mañana de este lunes, al menos dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta atacaron con disparos de arma de fuego una camioneta de la ruta San Isidro, en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín Azteca.

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Ataque armado contra unidad de transporte

Según datos de los usuarios, los hombres armados interceptaron la unidad de transporte público, y tras disparar en distintas ocasiones, arrojaron bombas molotov, lo que provocó lesiones a todos los pasajeros.

Cabe destacar que entre los siete lesionados hay tres militares que iban de civiles. El más grave es un teniente, quien fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.

También se reportó que un menor de edad se encuentra entre las personas heridas.

Chofer murió calcinado y bomberos sofocaron incendio

El chofer de la unidad murió calcinado tras el incendio provocado durante el ataque a la camioneta de servicio.

La mayoría de los lesionados se trasladaron por sus propios medios para recibir atención médica en distintos centros de salud del puerto.

Al lugar arribó personal de bomberos del municipio, quienes lograron sofocar el incendio en la unidad, mientras agentes policiacos acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.