Premios Oscar 2026: ¿Dónde puedo ver la premiación EN VIVO por streaming?
Los Oscar 2026 prometen una noche llena de glamour, emoción y cine
Si eres fan del séptimo arte y no quieres perderte ningún momento de la gala, aquí te contamos dónde puedes ver los Oscar 2026 EN VIVO por streaming desde México.
¿Dónde ver los Oscar 2026 EN VIVO por streaming?
Para quienes prefieren ver la ceremonia en internet, la principal opción en México es la plataforma Max (antes HBO Max), que transmitirá la gala completa en vivo para Latinoamérica.
La plataforma ofrecerá la transmisión con audio original, cobertura completa de la alfombra roja y todos los premios de la ceremonia.
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Para ver la gala solo necesitas:
- Una suscripción activa a Max
- Conexión a internet
- Acceso desde Smart TV, celular, computadora o tablet
Además del streaming, la ceremonia también podrá verse por televisión en:
- TNT (televisión de paga)
- Azteca 7 en señal abierta en México
Esto permite que millones de espectadores puedan seguir la premiación desde distintos dispositivos.
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Durante la ceremonia se entregarán premios en 24 categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, además de presentaciones musicales y momentos especiales que cada año sorprenden a los fans.
Así que si planeas seguir la premiación desde casa, prepara las palomitas y conecta tu dispositivo, porque los Oscar 2026 prometen una noche llena de glamour, emoción y cine.