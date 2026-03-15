Los Premios Oscar 2026: ¿Cuál es el horario exacto en México para verlos?

Oscar 2026 EN VIVO: horario y transmisión de la ceremonia en México. Getty Images

La noche más importante del cine ya está aquí. La 98ª edición de los Premios Oscar se celebra este domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premiará a las mejores películas estrenadas durante 2025.

Para los fanáticos del cine en México, una de las preguntas más buscadas es el horario exacto para ver la ceremonia en vivo y no perderse los premios más importantes de la industria.

¿A qué hora empiezan los Oscar 2026 en México?

La ceremonia principal de los Oscar 2026 comenzará aproximadamente a las 6:00 de la tarde (hora del centro de México). Este horario corresponde al inicio de la gala en Estados Unidos a las 7:00 pm del Este, cuando comienza oficialmente la entrega de premios.

Sin embargo, el espectáculo arranca mucho antes con la tradicional alfombra roja, donde actores, directores y celebridades desfilan con sus atuendos más espectaculares.

Los horarios aproximados para México son:

4:00 pm – Inicio de la alfombra roja

5:00 pm – Programas especiales y cobertura previa

6:00 pm – Comienza la ceremonia oficial de los Premios Oscar

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 EN VIVO?

En México, la gala podrá seguirse en televisión y streaming a través de diferentes plataformas.

Las opciones principales incluyen:

TNT (televisión de paga)

HBO Max (streaming en Latinoamérica)

TV Azteca con cobertura especial en televisión abierta

Además, algunas plataformas y sitios especializados ofrecerán cobertura en vivo con el minuto a minuto, entrevistas y reacciones.

Este año, la ceremonia contará nuevamente con el comediante Conan O’Brien como anfitrión y se entregarán premios en 24 categorías, incluyendo por primera vez el galardón a Mejor Casting.

Con nominaciones dominadas por grandes producciones y una lista de estrellas invitadas, los Oscar 2026 prometen una noche llena de emociones, sorpresas y momentos históricos para el cine mundial.