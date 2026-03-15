Premios Oscar 2026: ¿Cuánto va a durar la gala de La Academia hoy 15 de marzo?

Cuánto va a durar la ceremonia de La Academia hoy 15 de marzo. Getty Images

La noche más esperada del cine mundial ya llegó. Este domingo 15 de marzo de 2026 se celebra la edición número 98 de los Premios Oscar, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

Además de conocer a los ganadores de las estatuillas más codiciadas del cine, millones de personas alrededor del mundo siguen la ceremonia por la alfombra roja, los discursos, presentaciones musicales y momentos inesperados que suelen marcar la gala.

¿Cuánto dura la ceremonia de los Oscar 2026?

La transmisión oficial de los Premios Oscar suele tener una duración aproximada de entre 3 y 3 horas y media, dependiendo del número de presentaciones, discursos y segmentos especiales.

Para la edición de este 2026, la ceremonia está programada para iniciar alrededor de las 7:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que equivale a las 6:00 de la tarde en México.

Con ese horario, la gala podría extenderse aproximadamente hasta las 9:30 o 10:00 de la noche (hora del centro de México).

Antes de la ceremonia principal, la cobertura arranca con la tradicional alfombra roja, donde actores, directores y celebridades desfilan con sus atuendos más llamativos y conceden entrevistas a medios internacionales.