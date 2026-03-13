SAT: ¿Qué palabras están prohibidas en transferencias bancarias? | LISTA

SAT alerta por palabras en transferencias que podrían bloquear tu cuenta. Getty Images

Enviar dinero mediante transferencias bancarias es una práctica cotidiana en México. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que el concepto o mensaje que escribes al hacer una transferencia puede generar alertas automáticas en el sistema financiero si incluye ciertas palabras relacionadas con delitos o actividades ilícitas.

De acuerdo con información difundida por el organismo y especialistas fiscales, desde 2025 se reforzó el monitoreo de los conceptos escritos en transferencias electrónicas, con el objetivo de detectar posibles casos de fraude, lavado de dinero o actividades ilegales dentro del sistema financiero.

Lista de palabras que debes evitar en transferencias

El SAT señaló que algunas palabras pueden activar revisiones automáticas o incluso el bloqueo temporal de una operación bancaria si aparecen en el campo de “concepto”. Entre las principales se encuentran:

Droga

Armas

Robo

Fraude

Soborno

Lavado

Estos términos están asociados a posibles actividades ilícitas, por lo que su uso en transferencias puede provocar que el sistema financiero marque la operación como sospechosa y genere una revisión por parte de las autoridades.

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En algunos casos, esto podría derivar en la suspensión temporal de la transferencia, auditorías o congelamiento preventivo de recursos mientras se revisa el origen del dinero.

Otras frases que también pueden generar problemas

El SAT también advierte que mensajes ambiguos o bromas en el concepto de pago pueden generar alertas, ya que dificultan identificar el motivo real de la transferencia.

Por ejemplo:

Apodos

Mensajes sin contexto

Bromas o frases irónicas

Cuando el sistema detecta estos conceptos, el contribuyente podría tener que justificar el origen y destino del dinero, un proceso que puede tardar varios días.

Qué escribir en una transferencia para evitar problemas con el SAT

La recomendación del SAT es utilizar descripciones claras y verificables, como:

Pago de servicios

Préstamo personal

Pago de renta

Compra de productos

Aportación familiar

Usar conceptos claros ayuda a que las plataformas bancarias identifiquen correctamente la naturaleza del movimiento y evita revisiones innecesarias.

Para este 2026, la autoridad fiscal insiste en que la transparencia en los movimientos bancarios es clave para evitar bloqueos o revisiones en las cuentas.