¡Más que papeles! El IMSS lanza plan masivo para modernizar sus archivos históricos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que uno de los objetivos del organismo es avanzar en el fortalecimiento del sistema de archivos y la modernización de la gestión documental.

La función archivística en el #IMSS es clave para la transparencia y la rendición de cuentas. 📂



Con el curso “Sistema Institucional de Archivos: Marco Integral y Actualización Operativa 2026”, cerca de 9 mil servidores públicos fortalecen la gestión documental y el acceso a la… pic.twitter.com/lcLp0NWSuV — IMSS  (@Tu_IMSS) March 13, 2026

¿Por qué el IMSS impulsa la modernización de archivos?

Señaló que puso en marcha los trabajos del curso de capacitación Sistema Institucional de Archivos: Marco Integral y Actualización Operativa 2026, dirigido a cerca de 9 mil servidores públicos de todo el país.

Agregó que se trata de alcanzar una adecuada administración de archivos y que esta se consolide como un eje estratégico para fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y la rendición de cuentas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

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¿Qué beneficios busca el sistema institucional de archivos?

Álvaro Velarca González, jefe de Oficina indicó que se avanza también en contribuir a mejorar los procesos institucionales, facilitar el acceso a la información pública y optimizar la atención a la derechohabiencia.

“El compromiso del Seguro Social es fortalecer permanentemente su sistema archivístico, modernizar la gestión documental y garantizar el acceso a la información pública, como parte de una cultura de transparencia y de responsabilidad institucional”. —

En la sede del Teatro Juan Moisés Calleja García, en el edificio central del Instituto, Velarca González subrayó que los archivos no son papeles, sino instrumentos de gobierno, herramientas para la defensa de derechos y el testimonio de la historia y de la vida social de México…

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