¿John Lennon pudo haber sido gay? La revelación de Yoko Ono que sorprendió a Paul McCartney

Una antigua conversación entre Yoko Ono y Paul McCartney volvió a generar debate entre fans de The Beatles después de que el músico británico recordara que la artista japonesa le dijo que John Lennon podría haber sido gay.

Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre estas declaraciones que ponen el foco a The Beatles justo antes de la peli sobre la banda.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Quiénes son los actores detrás de la biopic de ‘The Beatles’? Revelan las primeras imágenes de las caracterizaciones

¿Cómo fue que Yoko Ono le dijo a Paul McCartney acerca de que John Lennon era gay?

El comentario, que ocurrió poco después del asesinato del ex Beatle en 1980, fue mencionado por Paul McCartney durante una entrevista en la que reflexionó sobre su relación con Lennon y la vida personal del cantante. La declaración volvió a circular recientemente en medios y redes sociales, generando nuevas discusiones sobre la vida íntima del legendario músico.

Según relató Paul McCartney, la conversación ocurrió cuando Yoko Ono lo llamó tras la muerte de Lennon. Durante esa llamada, la artista le comentó que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”, algo que sorprendió al músico británico.

El exintegrante de The Beatles explicó que él no estaba convencido de esa idea, ya que durante los años que convivieron estrechamente en los años sesenta nunca percibió señales de que Lennon tuviera interés romántico en hombres.

McCartney recordó que ambos pasaron mucho tiempo viajando y compartiendo habitaciones durante las giras, y que Lennon tuvo numerosas relaciones con mujeres durante esa época.

John Lennon pudo haber sido gay, dijo Yoko Ono / Vinnie Zuffante Ampliar

No es la primera vez que Yoko Ono habla del tema

En entrevistas pasadas, la artista mencionó que Lennon le confesó que podía sentirse atraído por hombres, aunque ella aclaró que no creía que hubiera tenido una relación con alguno. Estas declaraciones han alimentado durante años las teorías y debates sobre la sexualidad del músico.

La relación entre John Lennon y Yoko Ono

La historia de amor entre Lennon y Ono comenzó a finales de los años sesenta y se convirtió en una de las más mediáticas del mundo de la música.

Ambos artistas colaboraron en proyectos artísticos y activismo político, incluyendo campañas pacifistas y protestas contra la guerra. Aunque su relación tuvo momentos turbulentos, como su separación temporal durante el llamado “Lost Weekend” en la década de 1970, finalmente volvieron a estar juntos hasta la muerte del músico en 1980.