Gracias a la Inteligencia Artificial el lanzamiento de la última canción de The Beatles, "Now And Then" ha sido posible.

No quiere decir que este tema esté totalmente creado por la tecnología, ya que las voces son las originales de los músicos y no fueron creadas con la IA. Pues en entrevistas pasadas, Paul McCartney mencionó que esta canción fue una de las tantas grabaciones que Yoko Ono le entregó a él, a George Harrison y a Ringo Starr en cintas a mediados de los 90 para que las terminaran.

De estas cintas, los ex integrantes de la agrupación británica, lograron acabar dos temas “Free As A Bird” y “Real Love”, los cuales fueron parte del disco recopilatorio Anthology en 1995.

"Now And Then" es la nueva y última canción de los Beatles

Los músicos no pudieron sacar "Now And Then" en ese entonces porque no era posible separar la voz de John Lennon del piano para darle una mejor calidad de sonido. Sin embargo, con los avances de la tecnología y la llegada de la IA, ya es posible escucharla con la voz original de todos los integrantes de Los Escarabajos.

"Now And Then" seguramente será un tema que haría historia, ya que además de ser la última canción de los Beatles, también será el último éxito donde escucharemos las voces originales de John, Paul, George y Ringo tocando juntos