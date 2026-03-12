Daniel López “El Satánico”: El adiós de la leyenda

En exclusiva con W Radio, Daniel López, “El Satánico”, compartió sus emociones de lo que será una noche histórica para el en la Arena México. Lo que se espera que sea una velada inolvidable marcará un antes y un después en su vida, ya que el Consejo Mundial de Lucha Libre le rendirá un merecido homenaje en una función donde, además, le dirá adiós a los encordados de forma oficial.

Daniel López "El Satánico" Ampliar

El evento Homenaje a Dos Leyendas dejará una marca en la historia de la lucha libre, ya que por primera vez en la historia, el homenajeado tendrá su despedida luchística oficial esa misma noche.

La trayectoria de El Maestro comenzó como pura afición y el deseo de seguir los pasos de su ídolo, El Santo. Lo que inició con las películas lo llevó a debutar a los 23 años, sin imaginar nunca que llegaría a ser tan importante en la lucha libre. Con el tiempo, el sueño de niño se volvió realidad, llegando a enfrentar a su ídolo en cinco ocasiones.

Daniel López "El Satánico" antes del Homenaje a Dos Leyendas Ampliar

La filosofía de un rudo auténtico

Fiel a su estilo directo, El Satánico fue claro al definir la esencia de su bando. Aseguró con firmeza que “el verdadero rudo no está para pedir aplausos”, sino que debe “ser rudo hasta para dar el gasto en su casa”. Gracias a su trayectoria asegura que los rudos debe mostrar su carácter desde que sale al pasillo y la gente los abuchea, rompiendo las reglas establecidas y siendo él quien jale al público al ring, no al revés.

Un choque de rudo contra rudo prende y uno de técnicos duerme, se respetan tanto que quieren mimos y aplausos — Daniel López El Satánico

Formador de Amazonas y el legado del Maestro Velasco

Con casi 30 años como instructor, ha enfocado gran parte de su labor en las Amazonas, destacando que Guadalajara sigue siendo una de las cunas más importantes del deporte. Su método de enseñanza es estricto y se basa en la idea de que la mujer es, en muchos sentidos, más fuerte que el hombre. Para él, la única forma de que una futura luchadora progrese es entrenando a la par de los hombres, ya que si solo entrenan entre mujeres se cuidan demasiado, y “arriba del ring nadie te va a respetar”.

A pocos días de la función, Daniel López admite que apenas le está “cayendo el veinte” de su trayectoria en la lucha libre. Aunque se despide de los cuadriláteros, su huella seguirá vigente en el CMLL, pues planea quedarse tras bambalinas para seguir preparando a las futuras estrellas y, en sus palabras, por qué no, formar a los próximos Infernales.

El Maestro Satánico deja un legado quedará siempre marcando en la historia de la lucha libre, despidiéndose con la satisfacción de superar sus propias expectativas y con la dicha de haber compartido el cuadrilátero con el ídolo que, años atrás, lo inspiró a convertirse en luchador.