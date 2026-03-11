Sheinbaum propone abrir debate sobre redes sociales y su impacto en la niñez

La presidenta planteó abrir un debate nacional sobre el uso de redes sociales entre menores, señalando que pasar muchas horas en plataformas digitales puede generar ansiedad en niñas y niños. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Shienbaum pidió abrir en el país el debate sobre el tiempo que pasan los menores de edad en las redes sociales menores. Está demostrado, dijo, que pasar “muchísimas horas” en las plataformas digitales genera ansiedad en la niñez.

“Es indispensable que se dé por ejemplo el debate de qué tanto las niñas y los niños deben tener tanto acceso a las redes. Un debate, yo no estoy diciendo que los sancionemos, que lo limitemos. ¡No¡ se ha demostrado que el uso de muchísimas horas de las plataformas también genera problemas de ansiedad en los niños y las niñas”.

Debate sobre uso de redes sociales en menores

La mandataria dijo que esta discusión ya se está dando en muchos países del mundo. En Europa, argumentó,

Se ha tomado la decisión de que los teléfonos celulares no se usen en las escuelas, de prohibir el uso de los teléfonos celulares en las escuelas”. —

La discusión prosiguió, se debe dar entre todos, “es indispensable hablar entre los padres de familia”, no queremos -señaló- que la decisión venga solo de la presidenta o del gobierno.

En este contexto, dijo que también se debe abrir una debate sobre “hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde puede agredirse a una persona” en las redes sociales menores.

Afirmó que las “plataformas finalmente son entidades nacionales que pasan incluso sobre lo nacional. Son plataformas internacionales.

Pero es un muy buen debate y yo pienso que es indispensable que se dé en nuestro país”, añadió.

Discusión sobre libertad de expresión en plataformas

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, se le preguntó a la presidenta sobre el uso de medios públicos, como programas de Canal Once, donde bajo una supuesta sátira se agreden a las periodistas que no son afines a la autollamada cuarta transformación.

La presidenta respondió:“Los medios públicos no son medios del gobierno o sea tienen sus propios mecanismos de denuncia ciudadana de las audiencias y tienen sus propios mecanismos para poder decir si hubo violencia si no hubo violencia por algún tema entonces tienen esos mecanismos es lo mismo que en el caso ahora con la nueva ley que esperamos que ya quede pronto con los medios comerciales porque yo podría decir que yo vivo violencia de un medio de televisión de manera permanente o de periódicos o de claro soy la presidenta”.

Para concluir dijo: “Obviamente, no vamos a apoyar a ninguno que signifique violencia contra las mujeres al contrario independientemente de la posición de la reportera”.

Al final, reiteró que el debate sobre redes sociales menores y los límites en las plataformas digitales debe realizarse de forma amplia en el país.

